Γυναίκα φέρεται να εξαφάνισε πέτρα που αξίζει… 11.000 ευρώ

Η Αστυνομία του Τορόντο έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό κατά της γυναίκας που υποπτεύεται πως άρπαξε μια πέτρα αξίας 17.500 δολαρίων Καναδά (11.200 ευρώ)!

Η πέτρα δεν είναι βέβαια βότσαλο παραλίας, αλλά έργο τέχνης, διά χειρός μάλιστα της Γιόκο Όνο, που γράφει «αγάπα τον εαυτό σου».

Σύμφωνα με την καναδική αστυνομία, η γυναίκα μπήκε στο Gardiner Museum του Τορόντο και άρπαξε την πέτρα. Όπως μας λέει μάλιστα ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Gary Long, η κλοπή δεν ήταν δύσκολη, καθώς η πέτρα ήταν μέρος ενός «διαδραστικού εκθέματος»: «Οι άνθρωποι μπορούν να αλληλεπιδράσουν μαζί της, να σηκώσουν την πέτρα, να πουν μια προσευχή, να διαλογιστούν, τέτοια πράγματα, και μετά να την ξαναβάλουν στη θέση της».

Female sought in Theft Over $5000 investigation. Mon. Mar. 12, at 5:35 p.m., at the Gardiner Museum located at 111 Queen’s Park. She allegedly stole a rock on display of an art exhibit. Last seen walking south on Queen’s Park. #GO601628 if seen pls call 416-808-5200 ^gl pic.twitter.com/uzoQ38AZ9S

— Toronto Police OPS (@TPSOperations) April 7, 2018