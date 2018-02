Πυροβολισμοί σε σχολείο στη Φλόριντα

Αστυνομικές δυνάμεις της κομητείας Μπρόουαρν στη Φλόριντα έχουν σταλεί σε ένα σχολείο στην πόλη Πάρκλαντ, όπου υπάρχουν αναφορές για ένα περιστατικό με ένοπλο, δήλωσε μια εκπρόσωπος του γραφείου του σερίφη.

Η εκπρόσωπος τόνισε ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες.

Ο τοπικός τηλεοπτικός σταθμός FOX-10 μετέδωσε ότι πέντε άνθρωποι δέχονται τις πρώτες βοήθειες, ενώ το Reuters κάνει λόγο για 20 τραυματίες.

#BREAKING WSVN reports at least 20 people injured in shooting at high school in Parkland. Live coverage: https://t.co/2DY3IfJLhH pic.twitter.com/siMLhac1FI

— WPEC CBS12 News (@CBS12) 14 Φεβρουαρίου 2018