Στη βροχερή Κλαϊπέντα της Λιθουανίας, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Γερμανίας, στρατηγός Κάρστεν Μπρόιερ, στέκεται πάνω από έναν τεράστιο χάρτη της χώρας, στρωμένο στο πάτωμα ενός αυτοσχέδιου στρατηγείου. Εκεί, μαζί με τους επιτελείς του, σχεδιάζει πώς θα διοχετευτούν πυρομαχικά και καύσιμα σε μια τεθωρακισμένη ταξιαρχία που έχει αναπτυχθεί ακριβώς στη ζώνη όπου το ΝΑΤΟ εκτιμά ότι θα εκδηλωνόταν ένα ρωσικό χερσαίο πλήγμα. Η εικόνα αποτυπώνει μια Γερμανία που δεν θεωρεί πλέον τον πόλεμο ως θεωρητικό σενάριο, αλλά ως ενδεχόμενο για το οποίο πρέπει να είναι επιχειρησιακά έτοιμη.

Η αλλαγή στο στρατιωτικό δόγμα του Βερολίνου είναι εμφανής: από την εποχή της «ειρηνικής Ευρώπης» περνά σε μια περίοδο επανεξοπλισμού, σχεδίων αποτροπής και σκληρών ασκήσεων στα ανατολικά σύνορα της Συμμαχίας. Η παρουσία του ίδιου του αρχηγού του γερμανικού στρατού στη Λιθουανία, σε ένα προκεχωρημένο σημείο του ΝΑΤΟ απέναντι στη Ρωσία, δείχνει ότι η προετοιμασία δεν αφορά μόνο χαρτιά και επιτελικά σημειώματα, αλλά και πρακτική δοκιμή της ικανότητας μεταφοράς δυνάμεων και εφοδίων σε πραγματικές συνθήκες.

Η Γερμανία στην πρώτη γραμμή του πολέμου

Η αποστολή της γερμανικής τεθωρακισμένης ταξιαρχίας στη Λιθουανία εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του ΝΑΤΟ για ενίσχυση της ανατολικής πτέρυγας. Η Γερμανία αναλαμβάνει ρόλο «πυλώνα» στην άμυνα της Βαλτικής, γνωρίζοντας ότι τυχόν ρωσική επίθεση δεν θα άφηνε περιθώριο για καθυστερήσεις στη ροή πυρομαχικών και καυσίμων προς τις μονάδες πρώτης γραμμής. Στο αυτοσχέδιο κέντρο διοίκησης της Κλαϊπέντα, ο Μπρόιερ και οι συνεργάτες του εξετάζουν σενάρια ταχείας κλιμάκωσης, όπου η έγκαιρη ενίσχυση της ταξιαρχίας μπορεί να κρίνει την έκβαση μιας σύγκρουσης στα πρώτα κρίσιμα 24ωρα.

Την ώρα που έξω από τα παράθυρα πέφτει παγερή βροχή, μέσα στο στρατηγείο η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από χρόνους αντίδρασης, διαδρομές ανεφοδιασμού και αντοχή της γερμανικής πολεμικής μηχανής σε ένα παρατεταμένο σενάριο έντασης. Η ερώτηση που πλανάται είναι σαφής: «Μπορεί η Ρωσία να εξαπολύσει πόλεμο σε όλη την Ευρώπη;»· οι Γερμανοί αξιωματικοί συμπεριφέρονται σαν η απάντηση να είναι ναι, και προετοιμάζονται αναλόγως.

Γερμανία, χρόνος και πόλεμος

Η αίσθηση του επείγοντος διατρέχει όλο τον σχεδιασμό: για τον στρατηγό Μπρόιερ, το ζήτημα δεν είναι αν, αλλά πότε η Γερμανία θα κληθεί να δοκιμάσει στην πράξη τα σχέδια άμυνας που σήμερα «τρέχει» σε χάρτες και υπολογιστικά σενάρια. Το ρολόι, όπως περιγράφεται, μετρά αντίστροφα, καθώς το Βερολίνο προσπαθεί να κλείσει κενά δεκαετιών στην άμυνα, από ελλείψεις σε αποθέματα μέχρι καθυστερήσεις σε εξοπλιστικά προγράμματα, όπως γράφει η Wall Street Journal.

Στην Κλαϊπέντα, η εικόνα του Γερμανού στρατηγού πάνω από τον χάρτη της Λιθουανίας λειτουργεί ως συμβολισμός μιας νέας εποχής: η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης αποδέχεται ότι η ασφάλειά της συνδέεται άμεσα με τη γραμμή αντιπαράθεσης με τη Ρωσία στα σύνορα της Βαλτικής. Σε αυτό το σκηνικό, ο όρος «πόλεμος» παύει να είναι ταμπού στη δημόσια συζήτηση και μετατρέπεται σε κεντρική παράμετρο στρατηγικού σχεδιασμού, τόσο εντός ΝΑΤΟ όσο και στο εσωτερικό της γερμανικής πολιτικής σκηνής.