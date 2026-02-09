Ένας 80χρονος, ύποπτος ως ένας από τους «ελεύθερους σκοπευτές για ένα Σαββατοκύριακο» που φέρεται να πλήρωσαν για να πυροβολήσουν άνδρες, γυναίκες και παιδιά – αμάχους πολίτες κατά την πολιορκία του Σαράγεβο στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ανακρίθηκε σήμερα στο Μιλάνο, σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

Ο 80χρονος, πρώην οδηγός φορτηγού που ζει στην περιφέρεια Φριούλι-Βενέτσια Τζούλια της βορειοανατολικής Ιταλίας, κρίθηκε ύποπτος από την εισαγγελία του Μιλάνου για «κατ΄επανάληψη, επιβαρυμένη ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, με επαίσχυντα κίνητρα», σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

«Δεν είναι αλήθεια, τίποτα από αυτά δεν είναι αλήθεια», δήλωσε ο 80χρονος πρώην οδηγός στους εισαγγελείς στην πρωτεύουσα της Λομβαρδίας, σύμφωνα με το ANSA.

«Ο πελάτης μου απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις και δήλωσε ξανά ότι είναι αθώος», δήλωσε ο δικηγόρος του, Τζιοβάνι Μενεγκόν, μετά την ανάκριση.

Η εισαγγελία του Μιλάνου δεν απάντησε στο Γαλλικό Πρακτορείο σε αιτήματα για σχόλιο.

Τον Οκτώβριο, οι ιταλικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα για τα φερόμενα ταξίδια «τουριστών πολέμου», πολλοί από τους οποίους ήταν Ιταλοί, κυρίως πλούσιοι, ακροδεξιοί φανατικοί των όπλων, οι οποίοι φέρεται να ταξίδεψαν στους λόφους γύρω από το Σαράγεβο κατά τη διάρκεια του πολέμου της Βοσνίας, πληρώνοντας τον στρατό των Σέρβων της Βοσνίας, ο οποίος πολιορκούσε την πόλη, ώστε να γίνουν «ελεύθεροι σκοπευτές για ένα Σαββατοκύριακο» σκοτώνοντας «για πλάκα» Βόσνιους αμάχους.

Ο άνδρας που ανακρίθηκε σήμερα στο Μιλάνο, ο οποίος περιγράφεται από τον ιταλικό Τύπο ως λάτρης του κυνηγιού, κάτοχος πυροβόλων όπλων και νοσταλγός του φασισμού, φέρεται να καυχήθηκε δημόσια ότι πήγε στη Βοσνία «για ανθρωποκυνηγητό».

Πρόκειται συγκεκριμένα για μαρτυρίες κατοίκων του χωριού του που βοήθησαν ανακριτές να εντοπίσουν τον άνδρα.

«Σύμφωνα με μαρτυρίες που συλλέχθηκαν, ο 80χρονος είπε στους φίλους του στο τοπικό μπαρ τι είχε κάνει κατά τη διάρκεια του πολέμου στα Βαλκάνια», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η ανεξάρτητη δημοσιογράφος Μαριάνα Μαϊορίνο, η οποία κάνει έρευνα για αυτούς τους φερόμενους ως «ελεύθερους σκοπευτές για ένα Σαββατοκύριακο» και η ίδια ανακρίθηκε στο πλαίσιο της ιταλικής έρευνας.

«Δεν ανησυχώ, είναι απλώς ένα από τα πολλά πράγματα, μεγάλα ή μικρά, που έχουν σημαδέψει τη ζωή μου, έχω περάσει πολλά», δήλωσε χθες ο ύποπτος στην εφημερίδα Messaggero Veneto.

Ομολόγησε στην ίδια εφημερίδα ότι όντως είχε πάει στη Βοσνία κατά τη διάρκεια του πολέμου, αλλά «για δουλειά, όχι για κυνήγι», πιστεύοντας ότι όσα είπε ανοιχτά παρερμηνεύτηκαν.

Η προκαταρκτική έρευνα που ξεκίνησε το περασμένο φθινόπωρο από την εισαγγελία του Μιλάνου έρχεται μετά την καταγγελία που υπέβαλε ο Ιταλός δημοσιογράφος και συγγραφέας Έτσιο Γκαβατσένι, η οποία βασίστηκε ειδικότερα σε δύο μαρτυρίες που παρουσιάστηκαν στο ντοκιμαντέρ «Sarajevo Safari» του Σλοβένου σκηνοθέτη Μίραν Ζούπανιτς, το οποίο προβλήθηκε το 2022.

Η βοσνιακή δικαιοσύνη, που έλαβε γνώση των κατηγοριών αυτών το 2022, διεξάγει επίσης τη δική της έρευνα.

Κατά τη διάρκεια της πολιορκίας του Σαράγεβο (1992-1996), της μεγαλύτερης στην ιστορία του σύγχρονου πολέμου, περισσότεροι από 11.500 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πόλη, συμπεριλαμβανομένων πολλών εκατοντάδων παιδιών, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Βοσνίας.