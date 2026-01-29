Ένας έφηβος από το Ιλινόι των ΗΠΑ κατηγορείται ότι μαχαίρωσε μέχρι θανάτου μια έγκυο μητέρα και μαχαίρωσε τον σκύλο της κατά τη διάρκεια συνάντησης που κανονίστηκε μέσω της υπηρεσίας Marketplace του Facebook. Στη συνέχεια, ο νεαρός που ήταν σε κατάσταση αμόκ, έβαλε φωτιά στο σπίτι της, σύμφωνα με τις αρχές και δημοσιεύματα.

Στον 19χρονο Νέντας Ρεβούκας απαγγέλθηκε σειρά από κατηγορίες για τη φερόμενη δολοφονία της 30χρονης Ελίζα Μοράλες στο διαμέρισμά της στα προάστια του Ντάουνερς Γκρόουβ, όπως αναφέρουν πηγές από την αστυνομία.

Ο Ρεβούκας απάντησε σε μια αγγελία στο Facebook Marketplace για ένα σκούρο κόκκινο φορτηγό Ford Ranger του 1994 που είχε καταχωρίσει ο σύζυγος της Μοράλες το Σαββατοκύριακο και συμφώνησε να έρθει στο σπίτι τους για να ανταλλάξει τις πινακίδες κυκλοφορίας. Βίντεο από κάμερες ασφαλείας κατέγραψε αργότερα την Μοράλες, που ήταν πέντε μηνών έγκυος στο δεύτερο παιδί της, να συναντά τον έφηβο στο κτίριο γύρω στις 5:30 μ.μ. και να του δίνει ένα κατσαβίδι (για τις πινακίδες). Λίγα λεπτά αργότερα, ο Ρεβούκας φέρεται να μπήκε στο κτίριο με ένα κατσαβίδι στο χέρι του, και το βίντεο δείχνει την πόρτα του διαμερίσματος των Μοράλες να ανοίγει και να κλείνει κατά τη διάρκεια ενός σκηνικού «που μοιάζει με πάλη». Η λαβή της πόρτας εθεάθη να περιστρέφεται από τη μέσα μεριά, σαν κάποιος να προσπαθούσε να βγει από το σπίτι.

Περίπου 10 λεπτά αργότερα, ξέσπασε πυρκαγιά και καπνός άρχισε να βγαίνει από το διαμέρισμα των Μοράλες. Γύρω στις 6:09 μ.μ., αστυνομία και πυροσβέστες έσπευσαν στο διαμέρισμα, και βρήκαν τη Μοράλες αναίσθητη με περίπου 70 τραύματα από μαχαίρι στο λαιμό και το κεφάλι της, σύμφωνα με την αστυνομία και τα αποτελέσματα νεκροψίας. Το 2χρονο παιδί της Μοράλες δεν ήταν σπίτι κατά τη διάρκεια του περιστατικού, αλλά το ηλικιωμένο πιτ μπουλ της Μοράλες, η Ζούλα, είχε τραύμα από μαχαίρι ανάμεσα στα μάτια της και κατάφερε να δραπετεύσει από μια συρόμενη πόρτα όταν ξέσπασε η πυρκαγιά. Το σκυλί μεταφέρθηκε σε κτηνιατρική κλινική για φροντίδα.

Οι αρχές πήγαν στο σπίτι του Ρεβούκας στο Γουέστμοντ, στο οποίο συζεί με την κοπέλα του, και είδαν το εν λόγω φορτηγάκι στο δρόμο. Αφού προσήχθη για ανάκριση, ο φερόμενος ως δολοφόνος επιβεβαίωσε ότι βρισκόταν στο κτίριο για να αγοράσει το φορτηγό, αλλά υποστήριξε ότι είχε φύγει από τις κύριες εισόδους. Αργότερα «ομολόγησε ότι δολοφόνησε την Ελίζα», αφού οι αστυνομικοί είπαν ότι βρήκαν ματωμένα ρούχα μέσα στο σπίτι του, ανέφεραν πηγές της αστυνομίας. «Ο κατηγορούμενος είπε ότι μαχαίρωσε το θύμα 10 φορές. Ο κατηγορούμενος ήταν αναστατωμένος για την κατάσταση του φορτηγού που είχε αγοράσει και αποφάσισε να ξεσπάσει στην Ελίζα», είπε ο εισαγγελέας στην αίθουσα του δικαστηρίου.

Ο φερόμενος δράστης της δολοφονίας

«Ο κατηγορούμενος είχε έναν έντονο καβγά με την Ελίζα και είπε ότι κατά τη διάρκεια του καβγά, η Ελίζα ανέφερε ότι ήταν έγκυος». Ο Ρεβούκας ομολόγησε επίσης ότι έβαλε φωτιά στην κουζίνα χρησιμοποιώντας αντικείμενα που βρήκε στο διαμέρισμα της εγκύου μητέρας, πρόσθεσαν οι εισαγγελείς. Μέλη της οικογένειας δήλωσαν ότι η Μοράλες – που εργαζόταν στο τμήμα μισθοδοσίας ενός παιδιατρικού νοσοκομείου – ήταν μόνη στο σπίτι και ετοίμαζε φαγητό όταν δέχθηκε τη βίαιη επίθεση. Δεν γνώριζε ποιος ήταν ο έφηβος.

Ο σύζυγος της Μοράλες, Γκάμπριελ, ήταν στη δουλειά όταν έλαβε την κλήση ότι η σύζυγός του και το αγέννητο μωρό τους είχαν πεθάνει. «Θα περάσω το υπόλοιπο της ζωής μου με την απώλεια της Ελίζας», δήλωσε ο Γκάμπριελ Μοράλες. «Αυτό που μπορώ να κάνω είναι να συνεχίσω να προσπαθώ να ζω μέσα από αυτήν για την κόρη μου. Και να συνεχίσω να είμαι δυνατός για την οικογένειά μου», είπε. Ο Ρεβούκας αντιμετωπίζει κατηγορίες για φόνο πρώτου βαθμού, ανθρωποκτονία αγέννητου παιδιού από πρόθεση, ένοπλη ληστεία, εμπρησμό με πρόθεση και κακοποίηση ζώων, σύμφωνα με τα δικαστικά αρχεία. Η δίκη θα επαναληφθεί σήμερα Πέμπτη, όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post.