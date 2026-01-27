Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε την ουκρανική κυβέρνηση ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας που έχουν υποσχεθεί οι ΗΠΑ θα εξαρτηθούν από την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, η οποία θα προβλέπει την εκχώρηση του Ντονμπάς -δηλαδή των ανατολικών ουκρανικών περιφερειών Ντονέτσκ και Λουχάνσκ- στη Ρωσία.

Ακόμη η Ουάσινγκτον ανέφερε πως θα μπορούσε να διαθέσει στο Κίεβο περισσότερο στρατιωτικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων όπλων και πυρομαχικών, αν η ουκρανική πλευρά συμφωνήσει να αποσύρει τα στρατεύματά της από τομείς ουκρανικών ανατολικών περιφερειών που ελέγχει, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα των «Financial Times», που επικαλείται οκτώ πηγές με γνώση του θέματος.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει άμεσα τις πληροφορίες αυτές.