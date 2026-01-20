Τη δημιουργία ενός πλαισίου κοινής ευθύνης για την ασφάλεια της Αρκτικής και του Βόρειου Ατλαντικού προτείνει η Λιθουανία ως λύση στη σοβαρή διπλωματική αντιπαράθεση μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης γύρω από τη Γροιλανδία.

Ο πρόεδρος της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, δήλωσε ότι η ένταση γύρω από το θέμα έχει αρχίσει να επισκιάζει τον πόλεμο στην Ουκρανία, γεγονός που, όπως προειδοποίησε, εξυπηρετεί τα στρατηγικά συμφέροντα της Ρωσίας. Παράλληλα, κάλεσε την Ουάσινγκτον να κινηθεί προς την αποκλιμάκωση.

«Το καλύτερο αποτέλεσμα θα ήταν να συμφωνήσουμε σε μια κοινή ευθύνη για την ασφάλεια της Αρκτικής και του Βόρειου Ατλαντικού. Είναι εφικτό; Οφείλουμε να προσπαθήσουμε, γιατί αυτή είναι η καλύτερη λύση», ανέφερε.

Λιθουανία και Γροιλανδία: Ρωγμές στη Δύση και ανησυχία για το ΝΑΤΟ

Οι δηλώσεις του Λιθουανού προέδρου έρχονται στον απόηχο της επιμονής του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι «δεν υπάρχει επιστροφή» στο σχέδιό του για την απόκτηση της Γροιλανδίας, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο χρήσης βίας. Η στάση αυτή έχει προκαλέσει έντονους τριγμούς στη διατλαντική συμμαχία, καθώς η Γροιλανδία ανήκει στη Δανία, κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ.

Η προοπτική αμφισβήτησης της κυριαρχίας ενός συμμάχου απειλεί, σύμφωνα με ευρωπαίους ηγέτες, να υπονομεύσει τη συνοχή της Συμμαχίας που αποτελεί θεμέλιο της δυτικής ασφάλειας εδώ και δεκαετίες.

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να εξετάσουν τα επόμενα βήματα σε έκτακτη σύνοδο κορυφής, με τον Ναουσέντα να εκτιμά ότι οι επόμενες δύο εβδομάδες θα είναι καθοριστικές για την έκβαση της κρίσης και για το κατά πόσο η Ευρώπη μπορεί να εμφανιστεί ενωμένη.

Ουκρανία, Ρωσία και το διακύβευμα της ασφάλειας

Ο πρόεδρος της Λιθουανίας εξέφρασε ανησυχία ότι η κρίση για τη Γροιλανδία αποσπά την προσοχή από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, δημιουργώντας πρόσθετους κινδύνους για την ανατολική πτέρυγα της Ευρώπης.

Τόνισε ότι η συνέχιση της στήριξης από τις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένει ζωτικής σημασίας, καθώς η Ευρώπη προσπαθεί να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για τη δική της ασφάλεια. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η λεγόμενη «στρατηγική αυτονομία» δεν μπορεί να επιτευχθεί άμεσα.

«Η Ευρώπη χρειάζεται χρόνο για να εφαρμόσει αυτή τη στρατηγική αυτονομία όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά στην πράξη. Χρειαζόμαστε 10 έως 15 χρόνια», σημείωσε.

Παρά τις εντάσεις, ο Ναουσέντα επανέλαβε ότι η εδαφική ακεραιότητα αποτελεί «απαραβίαστη αρχή», προσθέτοντας ότι η αποκλιμάκωση είναι πάντα δυνατή, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει βούληση και από τις δύο πλευρές.