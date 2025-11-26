Απορρίφθηκε η έφεση του Νικολά Σαρκοζί από το Ανώτατο Δικαστήριο, για το «σκάνδαλο Bygmalion».

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, καταδικάστηκε για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας κατά την αποτυχημένη προσπάθειά του να επανεκλεγεί το 2012, αφού το ανώτατο δικαστήριο της χώρας απέρριψε την τελική του έφεση.

Ο Σαρκοζί, που ήταν πρόεδρος της χώρας από το 2007 έως το 2012, καταδικάστηκε για απόκρυψη παράνομων δαπανών στην αποτυχημένη προεκλογική του εκστρατεία.

Η υπόθεση ονομάστηκε «σκάνδαλο Bygmalion» από την εταιρεία εκδηλώσεων που οργάνωνε τις εμφανίσεις του Σαρκοζί σε στάδια μπροστά σε χιλιάδες οπαδούς με σημαίες, κατά την εκστρατεία του για επανεκλογή. Τελικά ηττήθηκε από τον Φρανσουά Ολάντ του Σοσιαλιστικού Κόμματος.

Ο Σαρκοζί, που αρνήθηκε κάθε αδίκημα, προσέφυγε σε διαδικασία έφεσης που διήρκεσε αρκετά χρόνια.

Το ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας, η Cour de Cassation, που εξετάζει αν η νομοθεσία εφαρμόστηκε σωστά, επιβεβαίωσε τώρα προηγούμενη απόφαση, καθιστώντας την καταδίκη του Σαρκοζί οριστική.

Ο Σαρκοζί, που είχε αποφυλακιστεί νωρίτερα αυτόν τον μήνα σε σχέση με άλλη καταδίκη, θα πρέπει πλέον να εκτίσει την ποινή του. Είχε καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό σε φυλάκιση ενός έτους, με το μισό διάστημα να αναστέλλεται. Η εξαμηνιαία αυτή ποινή μπορεί να εκτιθεί με μέσα όπως η ηλεκτρονική επιτήρηση, χωρίς να εισέλθει στη φυλακή.

Ο Σαρκοζί αντιμετώπισε σειρά νομικών προκλήσεων από την αποχώρησή του από την προεδρία. Έχει προσφύγει κατά της καταδίκης του για εγκληματική συνωμοσία σχετικά με χρηματοδότηση για την εκστρατεία του το 2007 από το καθεστώς του Λίβυου δικτάτορα Μουάμαρ Καντάφι.

Αυτή είναι η καταδίκη που τον οδήγησε τον Οκτώβριο στη φυλακή La Santé στο Παρίσι, όπου παρέμεινε για 20 μέρες, μια εμπειρία που περιέγραψε ως «εξαντλητική» και «εφιάλτη». Απελευθερώθηκε στις 10 Νοεμβρίου.