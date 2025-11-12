Ένας από τους μεγαλύτερους κλάδους της Προτεσταντικής Εκκλησίας στη Γερμανία υπερασπίστηκε μια πάστορα, αφού εκείνη ευλόγησε τη σχέση τεσσάρων ανδρών και χαρακτήρισε την τελετή «γάμο στα μάτια του Θεού».

Η πολυερωτική ομάδα των τεσσάρων ανδρών συμμετείχε σε ένα φεστιβάλ γάμων στον ναό του Αγίου Παύλου του Αποστόλου στο Βερολίνο, στο πλαίσιο ενός προγράμματος που προσέφερε δωρεάν ευλογίες σε ζευγάρια που ήθελαν να αποφύγουν τις «χρονοβόρες τυπικότητες».

Η Λένα Μίλερ, 33 ετών, πάστορας νεολαίας για την περιοχή Βερολίνου και Βρανδεμβούργου της Προτεσταντικής Εκκλησίας, δήλωσε ότι η σχέση αποτελούνταν από δύο Λετονούς, έναν Ταϊλανδό και έναν τέταρτο άνδρα, που πίστευε ότι ήταν Ισπανός.

Η Μίλερ είπε ότι οι άνδρες μιλούσαν μεταξύ τους αγγλικά και έδειχναν «πραγματικά ευτυχισμένοι». «Φαινόταν αμέσως πως υπήρχε πολλή αγάπη ανάμεσά τους», δήλωσε στην εφημερίδα Neue Osnabrücker Zeitung. «Γιατί να έχει ο Θεός κάτι εναντίον τους, μόνο και μόνο επειδή είναι τέσσερις αντί για δύο;»

Αν και ο γάμος μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου νομιμοποιήθηκε στη Γερμανία πριν από οκτώ χρόνια, η πολυγαμία παραμένει παράνομη και δεν είναι δυνατόν να συνάψουν σύμφωνο συμβίωσης πάνω από δύο άτομα.

Ωστόσο, η Μίλερ ανέφερε ότι ευλόγησε τη σχέση σαν να ήταν γάμος.

«Δεν μπορούσαμε να το καταχωρήσουμε στο μητρώο της εκκλησίας, γιατί για αυτό απαιτείται πολιτικός γάμος -κάτι που, σε αυτή τη διαμόρφωση, φυσικά δεν θα ήταν δυνατό», είπε. «Όμως, είμαι πεπεισμένη ότι παντρεύτηκαν πραγματικά στα μάτια του Θεού».

Σε ανάρτησή της στο Instagram, η οποία διαγράφηκε αργότερα, η Μίλερ έγραψε: «Τι τιμή, που αυτοί οι τέσσερις ζήτησαν ευλογία με τόση εμπιστοσύνη».

Ο Χριστιάν Στέμπλεϊν, επίσκοπος του Βερολίνου, υποστήριξε ότι η τελετή δεν ήταν γάμος, άρα «οι κατηγορίες για πολυγαμία είναι αβάσιμες». Παρ’ όλα αυτά, επικριτές είδαν το περιστατικό ως ένδειξη ότι η Προτεσταντική Εκκλησία έχει χάσει τις παραδοσιακές της ρίζες.

Ο αρθρογράφος της εφημερίδας Welt, Χάραλντ Μάρτενσταϊν, σχολίασε σαρκαστικά ότι η Εκκλησία «χτίζει γέφυρες με το Ισλάμ μέσω της πολυγαμίας» και ότι, με την ίδια λογική, «θα μπορούσε να εγκρίνει γάμους μεταξύ ανθρώπων και κατοικίδιων».

Η Εκκλησία δήλωσε πως είναι «σοκαρισμένη» από τον «μαζικό διαδικτυακό εκφοβισμό» εναντίον της Μίλερ και προειδοποίησε ότι είναι έτοιμη να κινηθεί νομικά εναντίον όσων τη δυσφημούν.