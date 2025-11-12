Ένας άνδρας στη Φλόριντα κατηγορείται ότι δολοφόνησε δύο παιδιά και έβαλε φωτιά στο τροχόσπιτο όπου βρίσκονταν — το οποίο, όπως αποδείχθηκε, ήταν το δικό του — σε μια προσπάθεια, σύμφωνα με την αστυνομία, να καλύψει τη σεξουαλική επίθεση που φέρεται να διέπραξε εις βάρος ενός από αυτά.

Τα θύματα, ο 9χρονος Βέιντεν Όρουμ και ο 7χρονος Ρέιντεν Σμιθ, φέρεται να είχαν πάει για διανυκτέρευση στο τροχόσπιτο του 27χρονου Τζον Χένρι Γουόλστον Τζούνιορ, για να παίξουν με τα παιδιά του, σύμφωνα με τον πατέρα τους, Τάιλερ Σμιθ.

Ο Σμιθ είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS WEAR ότι αυτός και η σύζυγός του γνώριζαν τον Γουόλστον «εδώ και μερικά χρόνια» και ότι και οι δύο οικογένειες ζούσαν στο ίδιο πάρκο τροχόσπιτων στην κομητεία Εσκάμπια. Ο Σμιθ είναι πατέρας του Ρέιντεν και θετός πατέρας του Βέιντεν.

«Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να κάνει κάτι τέτοιο; Πόσο μάλλον ένας ενήλικας με δύο παιδιά», είπε ο Σμιθ για τον ύποπτο. «Τζον, ελπίζω να σου κάνουν τη ζωή κόλαση στη φυλακή, γιατί να ξέρεις, στάθηκες τυχερός που σε βρήκαν πριν από εμένα».

Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν από τη 1 π.μ. στις 7 Νοεμβρίου, σύμφωνα με την εφημερίδα Pensacola News Journal. Ο Γουόλστον συνελήφθη την επόμενη ημέρα.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι η μητέρα των παιδιών προσπάθησε απεγνωσμένα να μπει στο φλεγόμενο τροχόσπιτο. «Μπήκε μέσα για να τα σώσει. Αυτή είναι η αγάπη μιας μητέρας», είπε ο γείτονας Τζον Βέντσελ στο περιοδικό People. «Προσπάθησε να φτάσει στα παιδιά της, αλλά η φωτιά ήταν πολύ δυνατή. Τελικά την τράβηξαν έξω».

Σύμφωνα με τις αρχές, ο Γουόλστον φέρεται να έβαλε φωτιά νωρίς το πρωί της Παρασκευής, αφότου είχε ήδη σκοτώσει τα δύο παιδιά. Οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι πρώτα επιτέθηκε σεξουαλικά σε ένα από αυτά και στη συνέχεια τα δολοφόνησε και τα δύο, πριν διαφύγει από τη σκηνή.

Ο σερίφης της κομητείας Εσκάμπια, Τσιπ Σίμονς, δήλωσε σε βίντεο μετά τη σύλληψη: «Τα παιδιά αυτά δεν πέθαναν από τη φωτιά. Ο δράστης επιτέθηκε στο ένα, τα σκότωσε και τα δύο και έσωσε τον εαυτό του».

Η μητέρα των παιδιών, αφού προσπάθησε να τα σώσει, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με εγκαύματα. Ο Γουόλστον επίσης δέχθηκε ιατρική φροντίδα για τραύματα πριν τεθεί υπό κράτηση.

Η γιαγιά των παιδιών, Λίζα Πάινεγκαρ, μίλησε στο WEAR, λέγοντας πως ο θάνατός τους μοιάζει με «κακό όνειρο». Περιέγραψε τη στιγμή που έμαθε τα νέα από τον μοναδικό επιζώντα αδελφό των θυμάτων:«Μου είπε: “Η μαμά μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο. Ο αδελφός και η αδελφή μου δεν είναι πια εδώ, είναι νεκροί.” Δεν μπορούσα να το πιστέψω, δεν ήθελα να το πιστέψω».

Μετά τη σύλληψή του, ο Γουόλστον κατηγορήθηκε για δύο ανθρωποκτονίες από πρόθεση, μία κατηγορία για σεξουαλική επίθεση σε ανήλικο κάτω των 12 ετών και μία για εμπρησμό. Σύμφωνα με το People, κατηγορείται επίσης για τη θανάτωση ενός ζώου, καθώς βρέθηκε ένα νεκρό σκυλί μέσα στο σπίτι.

Ο ύποπτος κρατείται χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης ενόψει της πρώτης του εμφάνισης στο δικαστήριο, που έχει οριστεί για τις 26 Νοεμβρίου.

Ο σερίφης Σίμονς κατέληξε λέγοντας: «Δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να πω για αυτό το φρικτό γεγονός, παρά μόνο ένα πράγμα — παρακαλώ, αγκαλιάστε τα παιδιά σας».