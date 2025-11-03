Η ηθοποιός Ντάιαν Λαντ, που ήταν τρεις φορές υποψήφια για βραβείο Όσκαρ, πέθανε σε ηλικία 89 ετών.

Η Λαντ, που είχε πρωταγωνιστήσει σε ταινίες όπως Alice Doesn’t Live Here Anymore, Chinatown και National Lampoon’s Christmas Vacation, απεβίωσε στο σπίτι της στο Όχαϊ της Καλιφόρνια. Η είδηση ανακοινώθηκε μέσω δήλωσης της κόρης της.

Η Ντερν, που είχε συνεργαστεί με τη μητέρα της σε αρκετές ταινίες, όπως οι Wild at Heart και Rambling Rose, την χαρακτήρισε «η απίθανη ηρωίδα μου και το βαθύ δώρο της ζωής μου ως μητέρα», προσθέτοντας ότι βρισκόταν στο πλευρό της κατά τη στιγμή του θανάτου της.

«Ήταν η μεγαλύτερη κόρη, μητέρα, γιαγιά, ηθοποιός, καλλιτέχνης και συμπονετικό πνεύμα που μόνο τα όνειρα θα μπορούσαν να έχουν δημιουργήσει», έγραψε η Ντερν. «Είμαστε ευλογημένοι που την είχαμε. Τώρα πετάει με τους αγγέλους της».

Η καριέρα της Λαντ ξεκίνησε με μικρούς ρόλους σε τηλεοπτικές σειρές όπως Perry Mason, The Fugitive και Gunsmoke, ενώ τη δεκαετία του 1970 πρωταγωνίστησε δίπλα στον Τζακ Νίκολσον στο Chinatown.

Το 1974 μοιράστηκε την οθόνη με την Έλεν Μπέρστιν στην πολυβραβευμένη κωμική δραματική ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε Alice Doesn’t Live Here Anymore, για την οποία έλαβε την πρώτη της υποψηφιότητα για Όσκαρ β’ γυναικείου ρόλου.

Κατά τη δεκαετία του 1980 εμφανίστηκε στα θρίλερ και κωμωδίες Black Widow και National Lampoon’s Christmas Vacation, ενώ συμμετείχε και στη σειρά Alice, βασισμένη στην ταινία Alice Doesn’t Live Here Anymore.

Τη δεκαετία του 1990 έλαβε ξανά υποψηφιότητα για Όσκαρ β’ γυναικείου ρόλου για τον ρόλο της στην ταινία του Ντέιβιντ Λιντς Wild at Heart, όπου υποδύθηκε τη μητέρα του χαρακτήρα που έπαιζε στην πραγματική ζωή η κόρη της, Λόρα Ντερν. Την επόμενη χρονιά έλαβε άλλη υποψηφιότητα για την ταινία Rambling Rose, στην οποία πρωταγωνίστησε επίσης η Ντερν.

Σε συνέντευξη για το Rambling Rose, η Λαντ είχε αναφέρει: «Αυτή ήταν η ταινία που η αείμνηστη Πριγκίπισσα Νταϊάνα επέλεξε ως την απόλυτη αγαπημένη της και μας κάλεσε στη Λονδίνο για πρεμιέρα και πάρτι προς τιμήν μας. Κάθισε ανάμεσά μας, κρατώντας τα χέρια μας και κλαίγοντας, βλέποντάς μας να παίζουμε».

Κατά τη δεκαετία του 1990 συμμετείχε σε κωμωδίες όπως Cemetery Club, ξανασυναντώντας την Έλεν Μπέρστιν, στο πολιτικό σατιρικό Primary Colors με τον Τζον Τραβόλτα και στην ταινία του Αλεξάντερ Πέιν Citizen Ruth, όπου υποδύθηκε ξανά τη μητέρα της Ντερν. Παράλληλα, κέρδισε υποψηφιότητες για Emmy για τη συμμετοχή της σε σειρές όπως Dr Quinn, Medicine Woman, Grace Under Fire και Touched by an Angel.

Συνεχίζοντας να συνεργάζεται με την κόρη της, εμφανίστηκε στις ταινίες και σειρές Daddy and Them, David Lynch’s Inland Empire και Mike White’s Enlightened, ενώ συνεργάστηκε και με ηθοποιούς όπως η Σάντρα Μπούλοκ (28 Days), ο Άντονι Χόπκινς (The World’s Fastest Indian) και η Τζένιφερ Λόρενς (Joy).

Η Λαντ έγραψε και σκηνοθέτησε την κωμωδία Mrs Munck, στην οποία πρωταγωνίστησε μαζί με τον πρώην σύζυγό της, Μπρους Ντερν, λέγοντας: «Ο Μπρους είναι υπέροχος ηθοποιός. Έχω το προνόμιο να τον σκηνοθετώ σε ταινία. Στην πραγματικότητα είμαι η μόνη γυναίκα στην ιστορία που έχει σκηνοθετήσει τον πρώην σύζυγό της. Κάνω πλάκα: ‘Λέω στις γυναίκες, αν θέλετε εκδίκηση, σκηνοθετήστε τον πρώην σας’. Αλλά φυσικά, αστειεύομαι».

Η Λαντ ήταν επίσης τρίτη εξαδέλφη του Τέννεσι Ουίλιαμς, τον οποίο περιέγραφε ως «μεγάλη επιρροή στη ζωή μου».

Το 2018 διαγνώστηκε λανθασμένα με πνευμονική νόσο και της είχαν δώσει έξι μήνες ζωής, αλλά ανάρρωσε πλήρως μετά τη μεταφορά της σε άλλο νοσοκομείο από την κόρη της.

«Αν μπορείς να πάρεις τον πόνο σου και να μην τον αφήσεις να σε κρατήσει πίσω, αλλά να τον χρησιμοποιήσεις για να εξερευνήσεις, να κάνεις τον δρόμο πιο καθαρό για σένα και τους άλλους, τότε κερδίζεις», είχε δηλώσει η Λαντ το 2023.