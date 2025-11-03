Μια δασκάλα από τις ΗΠΑ βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης διαδικτυακής συζήτησης, όταν ανάρτησε στο TikTok ένα βίντεο με το ντύσιμό της για τη δουλειά. Το βίντεο έγινε γρήγορα viral και προκάλεσε αντιδράσεις για το αν το look της θεωρείται «κατάλληλο» για τον χώρο της εκπαίδευσης.

«Καλή Τρίτη! Το ντύσιμο της δασκάλας για σήμερα. Το λατρεύω, είμαι τρελαμένη με αυτό το παντελόνι. Είναι της Abercrombie. Είναι παντελόνι από συνθετικό δέρμα και έχει την καλύτερη εφαρμογή. Το έχω εδώ και τρία χρόνια και πάντα καταλήγω να το φοράω. Αυτό είναι ένα πουλόβερ από κασμίρ από την Off Saks. Δεν είμαι σίγουρη αν πρέπει να το βάλω μέσα. Ίσως να το βάλω μπροστά. Και τα πάνινα παπούτσια είναι Zadig & Voltaire. Αυτό είναι όλο. Καλή σας μέρα!», λέει η ίδια στο βίντεο.

Αν και το ντύσιμό της δεν είναι αποκαλυπτικό, πολλοί χρήστες θεώρησαν πως το δερμάτινο υλικό δεν ταιριάζει σε σχολικό περιβάλλον. «Παντελόνι για κλαμπ στο σχολείο», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος πρόσθεσε: «Οι δάσκαλοι δεν χρειάζεται να δείχνουν “ελκυστικοί” για τα παιδιά».

Κάποιοι, ωστόσο, υπερασπίστηκαν τη δασκάλα, λέγοντας πως το θέμα έχει διογκωθεί άδικα. «Τα παιδιά δεν νοιάζονται. Για εκείνα είσαι απλώς μια κυρία με “δερμάτινο” παντελόνι», σχολίασε ένας χρήστης, ενώ άλλος πρόσθεσε: «Δεν βλέπω κάτι κακό, είναι ένα απλό casual outfit».

A teacher posted a video showing herself wearing fitted faux-leather pants and a cashmere sweater in her classroom, asking whether her outfit broke the school’s dress code — a question that quickly went viral and ignited debate about what’s considered professional attire for… pic.twitter.com/9QnLmD7WHp — aka (@akafaceUS) November 1, 2025

Η περίπτωση της Ντενίς δεν είναι μοναδική. Μια άλλη δασκάλα, η Γουίλιαμς, που είναι επίσης γνωστή fashion influencer με πάνω από 134.000 ακόλουθους στο TikTok, έχει προκαλέσει παρόμοιες αντιδράσεις με τα εντυπωσιακά της looks.

Σε ένα από τα πιο viral βίντεό της, η ίδια εμφανίζεται με στενή μπεζ φούστα, λευκό πουκάμισο και μαύρα δετά τακούνια -ένα look που πολλοί χαρακτήρισαν «υπερβολικά προκλητικό» για το σχολείο, σύμφωνα με τη New York Post.

«Δείχνεις υπέροχη, αλλά δεν είναι ο κατάλληλος χώρος και χρόνος», σχολίασε ένας χρήστης, ενώ άλλος την κατηγόρησε πως «στήνει την κάμερα για να δείχνει το σώμα της».