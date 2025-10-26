Ομάδες του Ερυθρού Σταυρού και της Αιγύπτου έλαβαν άδεια να ερευνήσουν για τον εντοπισμό σορών ομήρων πέρα από την «κίτρινη γραμμή» που οριοθετεί την απόσυρση του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης.

Νωρίτερα σήμερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε πως το Ισραήλ θα καθορίσει ποιες ξένες δυνάμεις θα επιτρέψει στο πλαίσιο μιας διεθνούς δύναμης που θα αναπτυχθεί στη Γάζα για να βοηθήσει να εξασφαλιστεί ένα τέλος στον πόλεμό του όπως προβλέπει το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Παραμένει ασαφές το κατά πόσον αραβικές και άλλες χώρες θα είναι έτοιμες να στείλουν στρατιώτες, ενώ το Ισραήλ, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, έχει εκφράσει ανησυχίες για τη σύνθεση της δύναμης. Ενώ η κυβέρνηση Τραμπ έχει αποκλείσει την αποστολή Αμερικανών στρατιωτών στη Γάζα, η δύναμη θα μπορούσε να έχει στρατιώτες από την Αίγυπτο, την Ινδονησία και χώρες του Κόλπου.

«Εμείς έχουμε τον έλεγχο της ασφάλειάς μας και έχουμε καταστήσει επίσης σαφές σε ό,τι αφορά διεθνείς δυνάμεις πως το Ισραήλ θα καθορίσει ποιες δυνάμεις δεν είναι αποδεκτές για εμάς, και αυτός είναι ο τρόπος που λειτουργούμε και θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε», είπε ο Νετανιάχου κατά την έναρξη της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου του.