Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία εισέρχονται σε κρίσιμη φάση, καθώς ο ειδικός απεσταλμένος του Κρεμλίνου βρίσκεται στην Ουάσινγκτον και εκφράζει αισιοδοξία για την επίτευξη μιας βιώσιμης διπλωματικής λύσης στην Ουκρανία. Η επίσκεψη αυτή σηματοδοτεί μια προσπάθεια να ανοίξει ένας νέος δρόμος για την ειρήνη, χωρίς να καταρρεύσουν οι σχέσεις ανάμεσα στις δύο μεγάλες δυνάμεις.

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ξεκίνησε το ταξίδι του στην Ασία από τη Μαλαισία το Σάββατο, με προορισμούς την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα. Στην πορεία του, έχει προγραμματιστεί η καθοριστική συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, η οποία θεωρείται κομβικής σημασίας για την παγκόσμια οικονομία και ενδεχομένως για τις διεθνείς διαπραγματεύσεις σε σχέση με την Ουκρανία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τραμπ επιδιώκει να προωθήσει ενεργά μια πορεία ειρήνης και να αποφύγει μια πλήρη ρήξη με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Στο πλαίσιο αυτό, σκοπεύει να αξιοποιήσει την επιρροή του Σι Τζινπίνγκ, ώστε να πείσει τον Πούτιν να στραφεί προς μια διπλωματική λύση. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος δείχνει εμφανή δυσαρέσκεια για τον Ρώσο ηγέτη και έχει δηλώσει ότι η συνάντηση που είχε προγραμματιστεί στη Βουδαπέστη «θα ήταν χάσιμο χρόνου», αν δεν υπήρχε συγκεκριμένο αποτέλεσμα προς ανακοίνωση.

Μοχλοί πίεσης

Η κυβέρνηση Τραμπ διατηρεί στο τραπέζι διάφορους μοχλούς πίεσης και δεν έχει ενεργοποιήσει ακόμη τα πιο σκληρά μέτρα της, προετοιμάζοντας ωστόσο μια κλιμακωτή στρατηγική πίεσης προς τη Μόσχα. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται και το σενάριο συνεργασίας με τους ευρωπαίους εταίρους, σύμφωνα με το οποίο τα κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία Ρώσων ολιγαρχών στην Ευρώπη θα μπορούσαν να πωληθούν και τα έσοδα να χρησιμοποιηθούν για την αγορά όπλων από τις ΗΠΑ, τα οποία στη συνέχεια θα παραδοθούν στην Ουκρανία.

Ο ειδικός απεσταλμένος της Ρωσίας, Κίριλ Ντμίτριεφ, που βρίσκεται στη Ουάσινγκτον για επαφές με Αμερικανούς αξιωματούχους, δήλωσε ότι «δεν είμαστε μακριά από το να τερματιστεί ο πόλεμος», υπογραμμίζοντας την πρόθεση της Ρωσίας να συμμετάσχει ενεργά σε διάλογο για την επίτευξη λύσης.

Ο αντιστράτηγος ε.α. Ιωάννης Μπαλτζώης, μιλώντας στο MEGA, σχολίασε ότι η παρουσία του Ρώσου απεσταλμένου στην Ουάσινγκτον υποδηλώνει ότι οι συνομιλίες βρίσκονται κοντά σε συμφωνία. Όπως εξήγησε, οι Αμερικανοί ενδεχομένως να επηρεάστηκαν από τις επιθυμίες των Ευρωπαίων εταίρων να επιτευχθεί μια εκεχειρία, όμως η Ρωσία δεν θεωρεί εφικτή τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός ενώ οι άλλες πλευρές συνεχίζουν να εξοπλίζονται. Ο κ. Μπαλτζώης συνέκρινε την κατάσταση με την εμπειρία της Χαμάς, που τελικά αποδέχθηκε την ειρήνη κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις.