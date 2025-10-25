Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκινά σήμερα περιοδεία στην Ασία, που αναμένεται να κορυφωθεί με την πολυσυζητημένη και καθοριστικής σημασίας συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, από την οποία εξαρτώνται κρίσιμες ισορροπίες για την παγκόσμια οικονομία.

Πάντως, παρά τη σεναριολογία που έδινε κι έπαιρνε, δεν προγραμματίζεται συνάντησή του με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν σε αυτό το ταξίδι του αμερικανού προέδρου στην Ασία, το πρώτο εκεί αφότου επανήλθε στην εξουσία τον Ιανουάριο.

«Ο πρόεδρος ασφαλώς έχει εκφράσει τη βούλησή του να συναντήσει τον Κιμ στο εγγύς μέλλον. Αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα τούτου του ταξιδιού», με σταθμούς στη Μαλαισία, στην Ιαπωνία και στη Νότια Κορέα, δήλωσε αμερικανός αξιωματούχος σε δημοσιογράφους υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Νωρίτερα ο νοτιοκορεάτης υπουργός Ενοποίησης Τσουνγκ Ντονγκ-γιουνγκ δήλωνε ότι θεωρεί «ισχυρή» την πιθανότητα συνάντησης των κ.κ. Τραμπ και Κιμ όταν ο ρεπουμπλικάνος επισκεφθεί τη χερσόνησο την επόμενη εβδομάδα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να αναχωρήσει το βράδυ της Παρασκευής στις 22:40 (τοπική ώρα· σήμερα στις 05:40 ώρα Ελλάδας) για την Κουάλα Λουμπούρ, όπου θα συμμετάσχει στη σύνοδο του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), παρότι την είχε σνομπάρει επανειλημμένα κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας.

Όλες οι χώρες που θα τον υποδεχθούν θα στρώσουν το κόκκινο χαλί στον κ. Τραμπ, επιδιώκοντας να εξασφαλίσουν πιο ευνοϊκή μεταχείριση, να κλείσουν καλύτερες συμφωνίες όσον αφορά τους τελωνειακούς δασμούς και την ασφάλεια.

Ανώτερος αμερικανός αξιωματούχος είπε χθες ότι ο κ. Τραμπ θα αποπειραθεί «να τηρήσει τις υποσχέσεις του στον αμερικανικό λαό σε μια από τις πιο δυναμικές περιοχές στον κόσμο από οικονομική άποψη, υπογράφοντας σειρά οικονομικών συμφωνιών», ιδίως για τις σπάνιες γαίες.

Στην Κουάλα Λουμπούρ ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να υπογράψει συμφωνία για το εμπόριο με τη Μαλαισία και να παραστεί στην υπογραφή συμφωνίας ειρήνης ανάμεσα στην Ταϊλάνδη και την Καμπότζη.

Έπειτα από πολυήμερες εχθροπραξίες, τα δυο γειτονικά βασίλεια έκλεισαν συμφωνία κατάπαυσης του πυρός την 29η Ιουλίου κατόπιν επέμβασης του αμερικανού προέδρου.

Προβλέπεται επίσης συνάντηση με τον πρόεδρο της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα στο περιθώριο της συνόδου του ASEAN.

Οι δυο ηγέτες θα επιδιώξουν να αποκλιμακώσουν τη διένεξη ανάμεσα στις δυο χώρες, έπειτα από μήνες εντάσεων, οι οποίες αφορμή είχαν τη δίκη και την καταδίκη ακροδεξιού πρώην προέδρου για απόπειρα πραξικοπήματος — ο Ζαΐχ Μπολσονάρου είναι μέγας σύμμαχος του ενοίκου του Λευκού Οίκου.

«Για τα πάντα»

Κατόπιν ο κ. Τραμπ θα μεταβεί μεθαύριο Δευτέρα στην Ιαπωνία, όπου μια ημέρα αργότερα θα συναντηθεί με την εθνικίστρια Σανάε Τακαΐτσι, η οποία αυτή την εβδομάδα έγινε η πρώτη επικεφαλής της ιαπωνικής κυβέρνησης.

Αυτή η τελευταία δήλωσε πως θέλει «ειλικρινείς» συνομιλίες με τον αμερικανό πρόεδρο.

Το Τόκιο υπέγραψε το καλοκαίρι συμφωνία με την Ουάσιγκτον για το εμπόριο, όμως ορισμένες διαστάσεις της μένουν να αποσαφηνιστούν.

Η κορύφωση της περιοδείας πάντως αναμένεται στη Νότια Κορέα, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται από την Τετάρτη για τη σύνοδο της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), στο περιθώριο της οποίας θα γίνει η συνάντησή του με τον Σι Τζινπίνγκ, στην Τζονγκτζού, την Πέμπτη.

Ο ρεπουμπλικάνος είχε θέσει για αρκετές ημέρες υπό αμφισβήτηση τη συνάντηση αυτή, καθώς οι δυο μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη έχουν αποδυθεί σε σκληρή σύγκρουση στο πεδίο του εμπορίου. Πάντως ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε αυτή την εβδομάδα πως πράγματι θα γίνει.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πως ελπίζει να κλείσει συμφωνία με τον κινέζο ομόλογό του «για τα πάντα», για όλους τους φακέλους, ωστόσο πάνω απ’ όλα αυτό που τον ενδιαφέρει να συζητήσει είναι «η οικονομική και εμπορική σχέση», σύμφωνα με τον αμερικανό αξιωματούχο.

Ωστόσο η συνάντηση δεν αναμένεται να αποτελέσει «σημείο καμπής» στη σχέση των δυο ηγετών, προεξόφλησε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ράιαν Χας, ερευνητής στο αμερικανικό ινστιτούτο μελετών Brookings.

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί επίσης στο περιθώριο της συνόδου με τον νοτιοκορεάτη ομόλογό του Λι Τζε-μιουνγκ, θα εκφωνήσει ομιλία με ακροατήριο επιχειρηματίες και θα παρακαθίσει σε δείπνο των ηγετών του APEC, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Πηγή: ΑΠΕ