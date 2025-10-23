Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι οι νέες κυρώσεις δεν θα επηρεάσουν τη ρωσική οικονομία, τονίζοντας παράλληλα πως «ο διάλογος είναι πάντα καλύτερος από τον πόλεμο».

Αναφερόμενος στη συνάντησή του με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο Πούτιν είπε ότι «πιθανότατα ο Τραμπ εννοούσε πως η σύνοδος αναβλήθηκε», υπογραμμίζοντας ότι η Ρωσία επιθυμεί να συνεχίσει τον διάλογο.

Πρόσθεσε ακόμη ότι μια τέτοια σύνοδος «χρειάζεται προετοιμασία», ενώ αποκάλυψε πως η πρόταση να πραγματοποιηθεί στη Βουδαπέστη προήλθε από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Την ίδια ώρα, είπε πως οι κυρώσεις είναι μια μη φιλική κίνηση που δεν συμβάλει στην ενίσχυση των σχέσεων ΗΠΑ-Ρωσίας.

Επίσης, ο Ρώσος πρόεδρος είπε πως χτυπήματα βαθιά στο έδαφος της Ρωσίας θα θεωρηθούν κλιμάκωση και προειδοποίησε πως η απάντηση της χώρας του θα είναι σοβαρή. «Η Ρωσία αισθάνεται σταθερή και ασφαλής», υπογράμμισε.