Το Γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε την ταυτοποίηση των σορών δύο Ισραηλινών ομήρων που επεστράφησαν από τη Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια της νύχτας. Πρόκειται για τον Ταμίρ Αντάρ, 38 ετών, και τον Αρίε (Ζάλμαν) Ζαλμάνοβιτς, 85 ετών, και οι δύο κάτοικοι του Κιμπούτς Νιρ Οζ, το οποίο υπήρξε μία από τις περιοχές που δέχθηκαν τη σφοδρότερη επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

BREAKING: The IDF has confirmed the return and identification of Master Sgt. (Res.) Tamir Adar and Aryeh Zalmanovich for burial. pic.twitter.com/AzMtSdYcEB — Hen Mazzig (@HenMazzig) October 22, 2025

Ο Ταμίρ Αντάρ σκοτώθηκε την ημέρα της εισβολής, όταν έσπευσε να συνδράμει την τοπική ομάδα ασφαλείας του Κιμπούτς, μόλις έγιναν γνωστές οι πρώτες πληροφορίες για την επίθεση. Πριν φύγει, ζήτησε από τη σύζυγό του και τα παιδιά του να μείνουν ασφαλείς μέσα στο ενισχυμένο δωμάτιο του σπιτιού τους. Η σορός του απήχθη από μαχητές της Χαμάς και μεταφέρθηκε στη Γάζα, όπου εντοπίστηκε πρόσφατα. Ο Ταμίρ αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Χαντάς, τα παιδιά τους Ασάφ και Νέτα, τους γονείς του, τρία αδέλφια και παππούδες.

Η οικογένειά του θρηνεί όχι μόνο για την απώλειά του, αλλά και για τη δοκιμασία της γιαγιάς του, Γιάφα Αντάρ, η οποία απήχθη την ίδια ημέρα και αφέθηκε ελεύθερη έπειτα από 48 ημέρες αιχμαλωσίας.

Ο δεύτερος όμηρος που ταυτοποιήθηκε είναι ο Αρίε Ζαλμάνοβιτς, ένας από τους πιο ηλικιωμένους κατοίκους του Κιμπούτς, σύμφωνα με το Times of Israel. Απήχθη από το σπίτι του στις 7 Οκτωβρίου και πέθανε κατά τη διάρκεια της κράτησής του στη Γάζα, με την ημερομηνία θανάτου του να έχει καταγραφεί στις 17 Νοεμβρίου 2023. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του πρώην ομήρου Φάρχαν Αλ-Κάντι, ο Αρίε, ο οποίος έπασχε από διαβήτη, πέθανε λόγω έλλειψης ιατρικής περίθαλψης, υποσιτισμού και παραμέλησης, ενώ κρατούνταν σε νοσοκομείο της Γάζας.

Ο Αρίε είχε χάσει τη σύζυγό του, Ρουθ, το 1997, και αφήνει πίσω του δύο γιους, τον Μπόαζ και τον Γιοάβ, καθώς και πέντε εγγόνια.