Η στάση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στην Ουκρανία αλλάζει ξανά, αυτήν τη φορά, σύμφωνα με τη New York Post, «μετά από ένα και μόνο τηλεφώνημα του Βλαντίμιρ Πούτιν».

Το Politico αναφέρει ότι, ενώ ο Τραμπ εξακολουθεί να πιστεύει πως ο Ρώσος ηγέτης «θέλει να βάλει τέλος στον πόλεμο», παραμένει ψυχρός στο αίτημα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την παραχώρηση αμερικανικών πυραύλων Tomahawk.

Το παρασκήνιο

Την περασμένη Παρασκευή, στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ υποδέχθηκε τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι σε μια πολυαναμενόμενη συνάντηση, κατά την οποία ο Αμερικανός ηγέτης επανέλαβε τη θέση του ότι προτεραιότητα είναι «ο τερματισμός του πολέμου και όχι η επέκτασή του».

Σύμφωνα με το Politico, ο Τραμπ εμφανίστηκε βέβαιος ότι «ο Πούτιν θέλει να τελειώσει τη σύγκρουση» και ότι «υπάρχουν τρόποι να βρεθεί λύση χωρίς περαιτέρω αιματοχυσία».

Όταν όμως ο Ζελένσκι ζήτησε ρητά την παράδοση των αμερικανικών πυραύλων μακράς εμβέλειας Tomahawk, ο Τραμπ απέφυγε να δεσμευθεί, λέγοντας:

«Ελπίζω να μη χρειαστούν Tomahawk. Θα προτιμούσα να μη φτάσουμε εκεί.»

Το μήνυμα ήταν σαφές: οι ΗΠΑ επιθυμούν να κρατήσουν χαμηλά τους τόνους και να αποφύγουν ενέργειες που θα μπορούσαν να εκληφθούν από τη Μόσχα ως κλιμάκωση.

Το τηλεφώνημα που άλλαξε τα πάντα

Σύμφωνα με αποκαλύψεις της New York Post, η επιφυλακτικότητα του Τραμπ φέρεται να ενισχύθηκε ύστερα από ένα τηλεφώνημα του Βλαντίμιρ Πούτιν που πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες μετά τη συνάντηση με τον Ζελένσκι. Η εφημερίδα, επικαλούμενη πηγές στην Ουάσινγκτον, γράφει χαρακτηριστικά:

«Αρκούσε ένα τηλεφώνημα του Πούτιν για να αλλάξει ξανά στάση ο Τραμπ και να “ενταφιάσει” προσωρινά τους Tomahawk.»

Αν και το περιεχόμενο της συνομιλίας δεν δημοσιοποιήθηκε, αξιωματούχοι αναγνωρίζουν ότι «υπήρξε συντονισμός για ειρηνευτική πρωτοβουλία». Το αποτέλεσμα, ωστόσο, ήταν η άμεση αναδίπλωση της αμερικανικής θέσης.

Η Ουκρανία ζητά ενίσχυση, ο Τραμπ «πατά φρένο»

Ο Ζελένσκι, μιλώντας σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση, τόνισε πως «η Ουκρανία χρειάζεται όπλα, όχι ευχές». Επεσήμανε ότι οι Tomahawk θα μπορούσαν να ανατρέψουν την ισορροπία στο πεδίο, πλήττοντας στρατηγικούς στόχους βαθιά εντός της Ρωσίας.

Αμερικανοί αναλυτές, ωστόσο, σχολίασαν στο Reuters ότι η αποστολή τέτοιων πυραύλων θα ισοδυναμούσε με «πράξη άμεσης εμπλοκής» των ΗΠΑ στη σύγκρουση, κάτι που ο Τραμπ θέλει να αποφύγει.

Η ανταποκρίτρια του SkyNews στις ΗΠΑ, λίγες ώρες μετά τη συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι, ανήρτησε άρθρο το οποίο τιτλοφορούνταν ως «Ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι είναι πιθανό να τον “ξεγελά” ο Βλαντίμιρ Πούτιν”».

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά «ο Πούτιν κατάφερε αρχικά να πείσει τον Τραμπ να αναστείλει την επιβολή πιο αυστηρών κυρώσεων στη Ρωσία, οι οποίες την έπλητταν οικονομικά. Τώρα, φαίνεται ότι έπαιξε ρόλο στο να πείσει τον Τραμπ να αναστείλει την αποστολή πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία.

Ένας δημοσιογράφος ρώτησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ αν είναι πιθανό να τον “ξεγελά” ο Πούτιν. Ο Τραμπ παραδέχτηκε ότι είναι πιθανό, αλλά είπε ότι συνήθως βγαίνει αρκετά καλά από τέτοιες καταστάσεις. Ο χρόνος θα δείξει».

Από την πλευρά του ο Τζόναθαν Λεμίρ του The Atlantic, σε άρθρο του χαρακτηρίζει, «μετρ της χειραγώγησης» τον Πούτιν. Ο αρθρογράφος αναφέρθηκε, αρχικά, στη δήλωση του Ρώσου για το Νόμπελ Ειρήνης που δεν κέρδισε ο Τραμπ και το «ευχαριστώ» του Αμερικανού. Στη συνέχεια, σημείωσε την πρωτοβουλία του Πούτιν να καλέσει τον Αμερικανό και να του προτείνει συνάντηση, παρότι δεν έχει περάσει πολύς καιρός από εκείνη στην Αλάσκα.

«Ο Τραμπ αμέσως δέχτηκε την ιδέα μιας συνάντησης στη Βουδαπέστη. Και έκανε πίσω από την ιδέα της προμήθειας Tomahawk στο Κίεβο.Για άλλη μια φορά, ο Πούτιν κέρδισε περισσότερο χρόνο για τον πόλεμο του» έγραψε ο Λεμίρ.

«Ο Τραμπ θέλει η συνάντηση στη Βουδαπέστη να έχει ουσία»

Πλέον, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη νέα συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στη Βουδαπέστη και τη στάση που θα κρατήσει ο Ρώσος, αν δηλαδή θα διαπραγματευτεί.

Ο Χάρι Νεντέλκου, ανώτερος διευθυντής της Rasmussen Global, ενός ερευνητικού οργανισμού, μιλώντας στους NYTimes, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο Τραμπ θέλει να αποφύγει τα όσα έγιναν στην Αλάσκα, όπου δεν υπήρξε κάποιο αποτέλεσμα, καθώς η Μόσχα επανέλαβε τις απαιτήσεις της για εκτεταμένες εδαφικές παραχωρήσεις από την Ουκρανία, κάτι που ήταν αδύνατο για το Κίεβο.

«Ο Τραμπ θέλει η συνάντηση στη Βουδαπέστη να είναι μια σύνοδος κορυφής με ουσία», δήλωσε ο Νεντέλκου. «Θέλει το αντίθετο από την Αλάσκα».