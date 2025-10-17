Μετά από σχεδόν μία δεκαετία προφυλάκισης, ο Ανιμπάλ Καντάφι, γιος του πρώην ηγέτη της Λιβύης Μουαμάρ Καντάφι, πρόκειται να αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση ύψους 11 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με απόφαση λιβανικού δικαστηρίου. Ο δικαστής που χειρίζεται την υπόθεση του επέβαλε παράλληλα απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, όπως μετέδωσαν λιβανικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα δικαστικές πηγές.

Ο Ανιμπάλ Καντάφι κρατείται από το 2015, κατηγορούμενος ότι απέκρυψε πληροφορίες σχετικά με την εξαφάνιση του σιίτη ιερωμένου Μούσα Σαντρ – μιας υπόθεσης που εδώ και δεκαετίες δηλητηριάζει τις σχέσεις ανάμεσα στη Λιβύη και τον Λίβανο. Ο ίδιος αρνείται κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι την περίοδο εκείνη ήταν μόλις δύο ετών.

Ο δικηγόρος του, Λοράν Μπαγιόν, χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την επιβολή τόσο υψηλής εγγύησης σε μια υπόθεση που, όπως είπε, αποτελεί παράδειγμα «αυθαίρετης κράτησης». Μιλώντας στο AFP, τόνισε πως ο πελάτης του, ο οποίος βρίσκεται υπό διεθνείς κυρώσεις, δεν διαθέτει τα οικονομικά μέσα να καταβάλει το ποσό. «Πού περιμένουν να βρει 11 εκατομμύρια δολάρια;» διερωτήθηκε.

Ο Μούσα Σαντρ, ιδρυτής του σιιτικού κινήματος Αμάλ –που σήμερα αποτελεί βασικό σύμμαχο της Χεζμπολάχ– εξαφανίστηκε το 1978 κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής του στη Λιβύη, μαζί με δύο συνεργάτες του. Η Βηρυτός είχε αποδώσει εξαρχής την ευθύνη στο καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφι, γεγονός που έκτοτε επιβάρυνε τις σχέσεις των δύο χωρών.

Μετά την ανατροπή και τη δολοφονία του Μουαμάρ Καντάφι το 2011, ο Ανιμπάλ είχε διαφύγει στη Συρία, όπου ζούσε με τη Λιβανέζα σύζυγό του, πρώην μοντέλο. Το 2015, απήχθη από ένοπλους και μεταφέρθηκε παράνομα στον Λίβανο, όπου τελικά συνελήφθη από τις αρχές.

Η οργάνωση Human Rights Watch είχε ζητήσει ήδη από τον περασμένο Αύγουστο την άμεση απελευθέρωσή του, υποστηρίζοντας ότι κρατείται χωρίς αποδεικτικά στοιχεία για τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Ο δικηγόρος του είχε επίσης προειδοποιήσει για την επιδείνωση της υγείας του, αναφέροντας πως ο Καντάφι πάσχει από σοβαρή κατάθλιψη και έχει νοσηλευθεί λόγω έντονων σωματικών πόνων.

Ο πρόεδρος του λιβανικού κοινοβουλίου, Ναμπίχ Μπέρι, διάδοχος του Μούσα Σαντρ στην ηγεσία του κινήματος Αμάλ, κατηγορεί εδώ και χρόνια τις νέες λιβυκές αρχές ότι δεν συνεργάζονται με τη Βηρυτό για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Η Τρίπολη, από την πλευρά της, απορρίπτει κατηγορηματικά αυτές τις αιτιάσεις.