Ένα πανεπιστήμιο φέρεται να διδάσκει στους φοιτητές του ότι ο Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν «δαιμονοποιεί» ανθρώπους με σκούρο δέρμα στα βιβλία του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών», σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Ένα μάθημα ιστορίας με τίτλο «Αποαποικιοποίηση του Τόλκιν και άλλων» (Decolonising Tolkien et al), που διδάσκεται στο πανεπιστήμιο του Νότιγχαμ, χρησιμοποιεί ένα κείμενο στο οποίο αναφέρεται ότι τα ορκ και άλλοι χαρακτήρες με σκούρο δέρμα στη δημοφιλή τριλογία είναι θύματα «εθνοτικού σωβινισμού».

Ο ιστορικός που διδάσκει το μάθημα, Δρ. Ονιέκα Νούμπια, υποστηρίζει ότι οι ανατολικές φυλές στο φανταστικό έργο παρουσιάζονται ως κακές, ενώ οι πιο ανοιχτόχρωμοι λαοί της Δύσης απεικονίζονται ως ενάρετοι.

Στον ακαδημαϊκό χώρο, ο όρος «αποαποικιοποίηση» συνήθως αναφέρεται στην απομάκρυνση από μια λευκή, δυτικοκεντρική κοσμοθεωρία.

Στο βασικό κείμενο του μαθήματος, ο Δρ. Ονιέκα γράφει ότι οι καταπιεσμένοι λαοί περιλαμβάνουν τους Ίστερλινγκς, τους Σάουθρονς και τους Άνδρες του Χάραντ. Η τριλογία περιλαμβάνει επίσης τους σκοτεινόχρωμους ορκ, τα κακά πλάσματα που υπηρετούν τον Σάουρον, γνωστό ως «Σκοτεινό Άρχοντα».

Σύμφωνα με την Daily Mail το κείμενο προσθέτει ότι η αντιμετώπιση των φανταστικών φυλών από τον Τόλκιν συμμετέχει σε μια παράδοση «αντι-αφρικανικής αντιπάθειας», όπου οι άνθρωποι από την Αφρική παρουσιάζονται ως «ο φυσικός εχθρός του λευκού ανθρώπου».

Το μάθημα εξετάζει επίσης φυλετικά ζητήματα στο έργο «Το λιοντάρι, η μάγισσα και η ντουλάπα» του Σ. Σ. Λιούις. Οι Καλόρμεν στο φανταστικό μυθιστόρημα θεωρούνται από ορισμένους ότι ενσωματώνουν ανατολίτικα στερεότυπα. Περιγράφονται ως «σκληροί» άνθρωποι με «μακριά γένια» και «πορτοκαλί τουρμπάνια».

Ο Δρ. Νούμπια παρείχε άρθρα στα οποία αναφέρεται ότι η μεσαιωνική Αγγλία είχε διαφορετικούς πληθυσμούς, αλλά ότι ο εθνοτικός σωβινισμός ήταν εμφανής στη λογοτεχνία, συμπεριλαμβανομένου του «Χαμένου Παραδείσου» του Μίλτον και ότι το θέμα αυτό συνέχισε να υπάρχει στα έργα των Τόλκιν και Λιούις.

Ο ίδιος ισχυρίζεται επίσης στο βασικό κείμενο του μαθήματος ότι το έργο του Σαίξπηρ συνέβαλε στην προώθηση μιας εικόνας ενός «φανταστικού, μονοεθνικού αγγλικού παρελθόντος».

Τα θεατρικά έργα του θεωρούνται προβληματικά, επειδή δεν περιλαμβάνουν άμεσες αναφορές σε Αφρικανούς που ζούσαν στην Αγγλία, δημιουργώντας την «ψευδαίσθηση» μιας φυλετικής ομοιογένειας στη χώρα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που τα πανεπιστήμια προκαλούν αντιδράσεις για αποκαλούμενες «woke» αποφάσεις.

Μόλις πριν από λίγες ημέρες, φοιτητές φέρονται να ενημερώθηκαν ότι η πρώην πρωθυπουργός Μάργκαρετ Θάτσερ είχε παρόμοιο ηγετικό στυλ με τον Αδόλφο Χίτλερ, κατά τη διάρκεια διάλεξης στο Πανεπιστήμιο του Λέστερ.

Οι ισχυρισμοί φέρεται να διατυπώθηκαν σε μάθημα διοίκησης επιχειρήσεων τη Δευτέρα, όπου οι διαφάνειες ανέφεραν επίσης ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ανήκει στην κατηγορία των «επιχειρηματικών ηγετών τύπου τρομοκράτη».

Σύμφωνα με το υλικό της διάλεξης, η «Σιδηρά Κυρία» συγκρίθηκε με τον ναζιστή δικτάτορα και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, επειδή «επέβαλε πολιτικές και διαδικασίες» απαιτώντας υπακοή από τους άλλους.

Ο κ. Τραμπ, στο μεταξύ, φέρεται να ομαδοποιήθηκε με πρόσωπα όπως ο Οσάμα Μπιν Λάντεν, ο εγκέφαλος πίσω από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου και ο Έλιοτ Ρότζερ, ο οποίος δολοφόνησε έξι άτομα πριν αυτοκτονήσει στην Καλιφόρνια το 2014.

Το Πανεπιστήμιο του Λέστερ υπερασπίστηκε αργότερα τη διάλεξη, λέγοντας ότι στόχος της ήταν να εξερευνήσει «πώς τα θεωρητικά πλαίσια σχετίζονται με γνωστά πρόσωπα».

Αντιδρώντας στη διάλεξη, ο πρώην υπουργός Παιδείας των Συντηρητικών, σερ Γκάβιν Γουίλιαμσον, δήλωσε στο GB News: «Αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο και μια σοκαριστική σύγκριση. Η Μάργκαρετ Θάτσερ υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες ηγέτιδές μας και είναι απαράδεκτο ο συγκεκριμένος καθηγητής να έκανε αυτή τη δήλωση. Θα πρέπει άμεσα να την ανακαλέσει και να ζητήσει συγγνώμη».