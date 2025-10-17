Απίστευτο σκάνδαλο συγκλονίζει τη Βραζιλία, καθώς ένας ιερέας εντοπίστηκε χωρίς πουκάμισο να κρύβει τη μνηστή ενός πιστού κάτω από τον νιπτήρα του μπάνιου, μέσα στο σπίτι της ενορίας του. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι η γυναίκα απλώς… έκανε ντους.

Ο πάτερ Λουτσιάνο Μπράγκα Σιμπλίσιο, εφημέριος της εκκλησίας Nossa Senhora Aparecida στην πόλη Νόβα Μαρινγκά, βρέθηκε αντιμέτωπος με ομάδα εξοργισμένων ανδρών, ανάμεσά τους και ο αρραβωνιαστικός της γυναίκας, που μπούκαραν στο σπίτι του την Κυριακή 13 Οκτωβρίου.

Όπως αναφέρει η New York Post, το περιστατικό εκτυλίχθηκε στη μικρή πόλη των 5.000 κατοίκων, περίπου 480 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Βολιβία, και καταγράφηκε σε βίντεο που μέσα σε λίγες ώρες έγινε viral.

Shirtless priest caught with parishoners fiancée underneath bathroom sink in unholy discovery https://t.co/VXWy7z9ceC pic.twitter.com/bIdfJ2I66a — New York Post (@nypost) October 16, 2025

Ο ιερέας, φορώντας μόνο αθλητική βερμούδα, προσπάθησε επανειλημμένα να φύγει από το δωμάτιο, όμως οι άνδρες τον εμπόδισαν, απαιτώντας να ανοίξει μια κλειδωμένη πόρτα πίσω από την οποία πίστευαν ότι βρισκόταν η γυναίκα. Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, ο Μπράγκα Σιμπλίσιο φέρεται να είχε φέρει τη γυναίκα στο σπίτι του τα ξημερώματα, όταν ο αρραβωνιαστικός της έλειπε εκτός πόλης. Ο ιερέας φάνηκε σοκαρισμένος και αποπροσανατολισμένος, ενώ γύρω του υπήρχαν τα ιερατικά του ρούχα και άλλα θρησκευτικά αντικείμενα.

Σε κάποια στιγμή του βίντεο, ο αρραβωνιαστικός σπάει με σκαμπό την κλειδωμένη πόρτα, εισβάλλει στο μπάνιο και ανακαλύπτει τη 21χρονη γυναίκα κρυμμένη κάτω από τον νιπτήρα, να κλαίει και να φορά μόνο μια αμάνικη μπλούζα και σορτσάκι.

Τόσο η γυναίκα όσο και ο ιερέας αρνήθηκαν ότι είχαν σεξουαλική σχέση, με τον Μπράγκα Σιμπλίσιο να υποστηρίζει ότι η γυναίκα απλώς ήθελε να κάνει ντους μετά από μια κουραστική μέρα στην εκκλησία. Το βίντεο προκάλεσε αναστάτωση στη μικρή κοινότητα και ανάγκασε την Επισκοπή του Ντιαμαντίνο να ξεκινήσει εσωτερική έρευνα για το περιστατικό.

A Diocese de Diamantino (MT) abriu uma investigação após o padre Luciano Braga Simplício, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, ser flagrado com a noiva de um fiel na casa paroquial de Nova Maringá, a 392 km de Cuiabá, na noite de domingo (12).



Um vídeo que circula nas redes… pic.twitter.com/QRcXxffSCH — N3 news (@n3_news_oficial) October 15, 2025

Σε επίσημη ανακοίνωση, η Επισκοπή δήλωσε: «Με γνώμονα το καλό της Εκκλησίας και του λαού του Θεού, λαμβάνονται ήδη όλα τα αναγκαία κανονικά μέτρα. Ζητούμε από όλους κατανόηση και προσευχή».

Η έρευνα θα καθορίσει αν ο Σιμπλίσιο παραβίασε τον κώδικα κανονικού δικαίου του 1983, που απαγορεύει στους ιερείς της λατινικής εκκλησίας κάθε συναισθηματική ή σεξουαλική σχέση. Η 21χρονη γυναίκα, της οποίας το όνομα δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα, κατέθεσε μήνυση στην αστυνομία, καταγγέλλοντας ότι το βίντεο διακινήθηκε παράνομα στο διαδίκτυο μετά το περιστατικό.