Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στον ζωολογικό κήπο του Σαν Ντιέγκο στην Καλιφόρνια, όταν ένας τεράστιος γορίλλας όρμησε με δύναμη στον γυάλινο τοίχο του κλουβιού του, σπάζοντας ένα μέρος από το παχύ θωρακισμένο τζάμι μπροστά στα έντρομα μάτια των επισκεπτών.

Ο δυτικός γορίλλας ηλικίας 10 ετών, ονόματι Ντένι, έσπασε το ένα από τα τρία στρώματα του ενισχυμένου γυαλιού που προστατεύουν το «Δάσος των Γοριλλών» του ζωολογικού κήπου, το περασμένο Σάββατο, σύμφωνα με ανακοίνωση των υπευθύνων. Σε βίντεο με συγκλονιστικές εικόνες που κατέγραψε το δίκτυο CBS8, φαίνεται ο Ντένι να εκτοξεύεται προς τον τοίχο του κλουβιού, προκαλώντας πανικό, με τους παρευρισκόμενους να ουρλιάζουν και να απομακρύνονται έντρομοι από το σημείο.

Φωτογραφίες από τη σκηνή δείχνουν επισκέπτες να κοιτούν με δέος το ραγισμένο τζάμι μετά το περιστατικό. Ευτυχώς, ο Ντένι δεν τραυματίστηκε, ενώ και ο άλλος γορίλλας που μοιράζεται τον ίδιο περιφραγμένο χώρο θα παραμείνει υπό παρακολούθηση, μέχρι να αντικατασταθεί το σπασμένο κομμάτι, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

«Είναι φυσιολογικό για τους αρσενικούς γορίλλες, ειδικά στην εφηβεία, να εκδηλώνουν τέτοιου είδους συμπεριφορές. Ξεσπάσματα ενέργειας, επιθέσεις, σύρσιμο αντικειμένων ή τρέξιμο στο πλάι είναι απολύτως φυσικά για ένα νεαρό αρσενικό», εξήγησε εκπρόσωπος του ζωολογικού κήπου.

Ο Ντένι ζούσε παλαιότερα μαζί με τα αδέλφια του, ανάμεσά τους και ο μεγαλύτερος αδελφός του Μάκα, ο οποίος πέθανε ξαφνικά τον Αύγουστο, σε ηλικία 30 ετών, από καρδιακό επεισόδιο.

Η δρ Έριν Ράιλι, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο San Diego State, υποστήριξε ότι το ξέσπασμα μπορεί να οφείλεται σε διάφορους λόγους, μεταξύ αυτών και στη θλίψη του γορίλλα για την απώλεια του αδελφού του. «Οι γορίλλες, ειδικά τα αρσενικά, συχνά κάνουν αυτό που αποκαλούμε “επιθετικές επιδείξεις“, μια μορφή επίδειξης δύναμης ή εντυπωσιασμού», δήλωσε. «Δεν γνωρίζω αν κάτι συγκεκριμένο προκάλεσε τη συμπεριφορά αυτή, αλλά είναι γνωστό ότι οι γορίλλες δεν αντέχουν την άμεση οπτική επαφή, κάτι που οι επισκέπτες στους ζωολογικούς κήπους συχνά δεν καταλαβαίνουν».

Η καθηγήτρια πρόσθεσε πως είναι επίσης πιθανό ο Ντένι να έπαιζε, αλλά το γεγονός ότι εστίασε την προσοχή του στο γυαλί ίσως δείχνει ότι ένιωσε «ότι απειλείται κάπως» από το κοινό.

Οι δυτικοί γορίλλες είναι τα μεγαλύτερα πρωτεύοντα του πλανήτη, καθώς τα ενήλικα αρσενικά μπορούν να φτάσουν τα 230 κιλά, σύμφωνα με τα στοιχεία του ζωολογικού κήπου. Το είδος θεωρείται απειλούμενο, καθώς οι πληθυσμοί του μειώνονται δραματικά λόγω αποψίλωσης των δασών στην κεντρική Αφρική.