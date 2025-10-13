Ο Νικολά Σαρκοζί θα φυλακιστεί στις 21 Οκτωβρίου αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα κύκλους της δικαιοσύνης.

Ο Σαρκοζί σύμφωνα με το ΑΠΕ προσήλθε σήμερα στο δικαστήριο προκειμένου να προσδιοριστεί η ημερομηνία της φυλάκισης του. Πρόκειται για μια ειδική διαδικασία που ακολουθήθηκε στην περίπτωση του Σαρκοζί, ο οποίος υπήρξε πρόεδρος της γαλλικής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες ο Νικολά Σαρκοζί θα φυλακιστεί στις φυλακές «Υγεία», εντός του Παρισιού. Πρόκειται για φυλακές που αφορούν ειδικές περιπτώσεις ανθρώπων και όπου οι φυλακισμένοι δεν έρχονται σε επαφή με άλλους κρατούμενους. Αμέσως μετά την φυλάκιση του ο Νικόλα Σαρκοζί έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση έκτισης της ποινής εκτός της φυλακής, με ειδικό βραχιολάκι.