Ένας άνδρας 78 ετών έζησε όλη του τη ζωή έχοντας τρία πέη και μάλιστα δεν το αντιλήφθηκε ποτέ, ενώ ούτε εμφάνισε και κάποιο πρόβλημα υγείας, όπως στυτική δυσλειτουργία.

Η αξιοσημείωτη περίπτωση αφορά έναν Βρετανό και έγινε γνωστή μέσω έρευνας που δημοσιεύτηκε στην ηλεκτρονική έκδοση του επιστημονικού περιοδικού Journal of Medical Case Reports.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο άνδρας έπασχε από τριφαλλία, που διαγνώστηκε όταν νοσηλεύτηκε για εγχείρηση και χρειάστηκε να τού τοποθετήσουν καθετήρα.

Μετά από εξετάσεις, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι στην πραγματικότητα ο ασθενής είχε τρία πέη, τα οποία είχαν αναπτυχθεί ως εξής.

Αρχικά, αναπτύχθηκε το πρώτο πέος, με το δεύτερο να αποτελεί την ουρήθρα, η οποία επειδή δεν είχε χώρο ανάπτυξης, έγινε ένα τρίτο πέος, το οποίο ήταν και το βασικό όργανο. Έτσι, το ένα πέος ήταν μέσα στο άλλο και πλήρως λειτουργικό, κάτι ακόμη πιο σπάνιο, έγραψε το Popular Science.

Το δημοσίευμα σημείωσε ότι η υπεραριθμία στα πέη είναι κάτι εξαιρετικά σπάνιο, καθώς εκτιμάται ότι εμφανίζεται μόνο σε 1 στα 5-6 εκατομμύρια ζωντανές γεννήσεις παγκοσμίως.

Επίσης, όσες περιπτώσεις έχουν καταγραφεί αφορούν δύο και όχι τρία πέη, κάνοντας αξιοσημείωτη την περίπτωση του 78χρονου Βρετανού.

Ωστόσο,δεν είναι η μοναδική στον πλανήτη, καθώς πριν τέσσερα χρόνια ένα αγόρι γεννήθηκε με τρία πέη.