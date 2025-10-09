Μια ηλικιωμένη γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο αφού κατάπιε οκτώ ζωντανά βατράχια σε μια απελπισμένη προσπάθεια να ανακουφιστεί από τους πόνους στη μέση της.

Η 82χρονη γυναίκα από την Κίνα, που ταυτοποιήθηκε μόνο με το επώνυμο Τζανγκ, φέρεται να ακολούθησε μια λαϊκή παράδοση που υποστηρίζει ότι η κατάποση αμφιβίων μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση της δισκοκήλης. Η ίδια ζήτησε από την οικογένειά της να πιάσει τους βατράχους, όλοι μικρότεροι από το μέγεθος της παλάμης της, χωρίς όμως να τους αποκαλύψει τον λόγο.

Την πρώτη ημέρα, η Τζανγκ φέρεται να κατάπιε τρεις βατράχους, ενώ την επόμενη ημέρα κατανάλωσε ακόμη πέντε. Σύντομα όμως εμφάνισε έντονους κοιλιακούς πόνους και αναγκάστηκε να αποκαλύψει στους γιατρούς τι είχε καταναλώσει. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε αναπτύξει παρασιτική λοίμωξη.

Ένας γιατρός από το νοσοκομείο του Χανγκζού, στην ανατολική Κίνα, δήλωσε: «Η κατάποση βατράχων προκάλεσε βλάβη στο πεπτικό σύστημα της ασθενούς και είχε ως αποτέλεσμα την παρουσία παρασίτων στο σώμα της».

Ενέσεις για να επιστρέψει το φυσικό χρώμα στα μαλλιά

Το περιστατικό έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τις αμφιβολίες που εξέφρασαν Βρετανοί ιατρικοί εμπειρογνώμονες σχετικά με τους ισχυρισμούς μιας Κινέζας ηθοποιού ότι έκανε ενέσεις για να επαναφέρει το φυσικό μαύρο χρώμα των γκρίζων μαλλιών της.

Σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στην κινεζική εκδοχή του TikTok, το Douyin, η 37χρονη ηθοποιός Γκουό Τονγκ δήλωσε ότι ξεκίνησε μια σειρά ενέσεων που υποτίθεται ότι θα αποκαθιστούσαν το φυσικό της χρώμα. Η ίδια ανέφερε ότι τα προβλήματα χρωματισμού δεν οφείλονταν σε κληρονομικούς παράγοντες, αλλά στο έντονο άγχος και στον απαιτητικό τρόπο ζωής της.

Ωστόσο, όταν η εφημερίδα Daily Mail απευθύνθηκε σε κορυφαίους γιατρούς με έδρα το Λονδίνο, εκείνοι εξήγησαν ότι τα διαθέσιμα στοιχεία είναι κυρίως εμπειρικά και όχι επιστημονικά τεκμηριωμένα.

Η δρ Σιρίν Λαχανί, ιατρός αισθητικής, δήλωσε ότι: «Πιστεύεται ότι η μέθοδος αυτή βοηθά στην επαναμελάγχρωση των τριχών μέσω της διέγερσης της δραστηριότητας των μελανοκυττάρων στους θύλακες των τριχών».

Από την πλευρά του, ο δρ Εντ Ρόμπινσον, ειδικός στη μη επεμβατική αισθητική, πρόσθεσε: «Υπάρχει η θεωρία ότι, όταν τα εξωσώματα εγχέονται στο δέρμα με μικροβελόνες, μπορεί να διεγείρουν τα βλαστοκύτταρα των μελανοκυττάρων ώστε να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά. Ωστόσο, όσον αφορά τη θεραπεία των γκρίζων μαλλιών, δεν υπάρχει καμία αξιόπιστη, επιστημονικά ελεγμένη απόδειξη ότι οι θεραπείες με εξωσώματα μπορούν να αναστρέψουν αξιόπιστα το γκριζάρισμα».

Ο ίδιος υπογράμμισε ακόμα ότι «έχουν υπάρξει ελάχιστες, πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις που δείχνουν πιθανή μερική επαναφορά του χρώματος των μαλλιών, αλλά αυτές δεν μπορούν να γενικευτούν. Οι ρυθμιστικές αρχές εξακολουθούν να είναι επιφυλακτικές σχετικά με τη χρήση εξωσωμάτων για αυτόν τον σκοπό, και η προώθηση της θεραπείας αυτής ως “θεραπείας για τα γκρίζα μαλλιά” είναι, στην καλύτερη περίπτωση, παραπλανητική».