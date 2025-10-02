Σε μία αυθαίρετη δήλωση προχώρησε ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατά την ομιλία του στη Διεθνή Λέσχη Συζητήσεων «Βαλντάι», υποστηρίζοντας ότι χιλιάδες άνθρωποι από τις δυτικές χώρες, κυρίως την Ευρώπη, επιλέγουν τη Ρωσία ως νέα πατρίδα. Ταυτόχρονα, τα επίσημα στοιχεία του ρωσικού Υπουργείου Εσωτερικών έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τους ισχυρισμούς του Ρώσου Προέδρου.

Η Ρωσία ως «καταφύγιο αξιών»

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν τόνισε ότι το ρεύμα μετανάστευσης προς τη Ρωσία είναι σημαντικό, ακόμη κι αν δεν είναι μαζικό, και το απέδωσε σε «αξιακούς λόγους» και όχι σε πολιτικές σκοπιμότητες.

«Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει μαζική ροή, αλλά πρόκειται για χιλιάδες ανθρώπους. Και αυτή η ροή συνεχίζεται. Κυρίως, οι άνθρωποι μετακομίζουν σε εμάς όχι για πολιτικούς, αλλά για αξιακούς λόγους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, περίπου δύο χιλιάδες πολίτες από δυτικές χώρες έχουν ήδη υποβάλει αίτηση για ρωσική υπηκοότητα. Ως βασική αιτία για τη φυγή τους από τη Δύση, ο Ρώσος Πρόεδρος ανέφερε τον «φύλο-τρομοκρατία κατά των παιδιών», μία πρακτική που, κατά τους ισχυρισμούς του, εφαρμόζεται σε δυτικές κοινωνίες.

Καταλήγοντας στο θέμα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν υπογράμμισε τη ρωσική ανοχή: «Δεν μας ενδιαφέρει αν κάποιος είναι από την Ανατολή, τη Δύση ή τον Βορρά. Αν μοιράζεται τις αξίες μας, τότε είναι δικός μας άνθρωπος».

Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ιστορικό χαμηλό 11 ετών

Παρά τους ισχυρισμούς του Βλαντιμίρ Πούτιν, τα επίσημα στοιχεία όπως αναφέρει το moscowtimes του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσίας αποκαλύπτουν μια δραματική εικόνα: το ενδιαφέρον για μετεγκατάσταση στη χώρα έχει πέσει στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 11 ετών.

Πιο συγκεκριμένα:

Το πρώτο εξάμηνο του 2025 , στο πλαίσιο του προγράμματος μετεγκατάστασης ομογενών, έφτασαν στη Ρωσία μόλις 11,6 χιλιάδες άτομα .

, στο πλαίσιο του προγράμματος μετεγκατάστασης ομογενών, έφτασαν στη Ρωσία μόλις . Αυτός ο αριθμός είναι ο χαμηλότερος που έχει καταγραφεί σε εξαμηνιαία βάση από το 2014 .

που έχει καταγραφεί σε εξαμηνιαία βάση από το . Συγκριτικά, ολόκληρο το 2024 μετανάστευσαν στη Ρωσία 31,7 χιλιάδες άτομα, το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 14 ετών.

Η Εξήγηση των Ειδικών: Ο Πόλεμος και η Στρατιωτική Υποχρέωση

Ειδικοί αναλυτές, όπως η Γκαλίνα Ραγκοζίνα και ο Μιχαήλ Μπούρντα (από τη Ρωσική Ακαδημία Εθνικής Οικονομίας), αποδίδουν τη ραγδαία πτώση της ελκυστικότητας του μεταναστευτικού προγράμματος σε δύο βασικούς παράγοντες: