Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε την Πέμπτη ότι η Ρωσία θα απαντήσει άμεσα σε περίπτωση που η Ευρώπη προκαλέσει τη Μόσχα, εν μέσω αυτού που χαρακτήρισε ως υστερική στρατιωτικοποίηση της ηπείρου, αλλά τόνισε ότι δεν έχει καμία πρόθεση να επιτεθεί στη συμμαχία του ΝΑΤΟ.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι είναι «αδύνατο να πιστέψει κανείς» πως η Ρωσία θα επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, απορρίπτοντας κατηγορηματικά τα σενάρια περί επικείμενης ρωσικής στρατιωτικής απειλής.

Παράλληλα, κατηγόρησε τις «κυρίαρχες ελίτ της Ευρώπης» ότι καλλιεργούν κλίμα υστερίας, προβάλλοντας την ιδέα ότι ο πόλεμος με τη Ρωσία βρίσκεται κοντά.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν αναφέρθηκε στη στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης, σημειώνοντας ότι η Μόσχα εξετάζει εάν θα λάβει «αντίμετρα».

Τόνισε ότι «όλες οι απειλές περί μιας επιθετικής Ρωσίας είναι ξεκομμένες από την πραγματικότητα».

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ρωσία «παρακολουθεί στενά τις δηλώσεις που γίνονται για έναν ισχυρό γερμανικό στρατό».

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε ότι «η απάντηση της Ρωσίας θα είναι πειστική», στέλνοντας μήνυμα σε όσους, όπως είπε, επιδιώκουν να ανταγωνιστούν τη Μόσχα στον στρατιωτικό τομέα.

«Η Ρωσία έχει αποδείξει πολλές φορές ότι ανταποκρίνεται γρήγορα», ανέφερε, λέγοντας πως η χώρα του δεν πρέπει να προκαλείται.

Παράλληλα, τόνισε ότι «η αδυναμία δεν είναι αποδεκτή» για τη Ρωσία.

Επίσης, ο Ρώσος πρόεδρος είπε πως όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ πολεμούν εναντίον της Ρωσίας στην Ουκρανία, παρέχοντας όπλα, εκπαίδευση και πληροφορίες στη χώρα, κάτι που η Μόσχα θεωρεί ως σημαντική πρόκληση. «Ο στρατός μας είναι ο πιο ικανός», είπε ο Πούτιν και σημείωσε πως δεν είναι «αυτοκράτορας», αλλά εκλεγμένος πρόεδρος. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με όσα είπε, ο στρατός της Ρωσίας προωθείται σε όλα τα μέτωπα