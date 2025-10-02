Συγγνώμη ζήτησε χθες, Τετάρτη, ο επικεφαλής της Μητροπολιτικής Αστυνομίας (Met) του Λονδίνου για την «αποτρόπαια, εγκληματική» συμπεριφορά αστυνομικών που επέδειξαν ρατσισμό, μισογυνισμό και ισλαμοφοβία σε ρεπορτάζ που διενήργησε μυστικός ρεπόρτερ του BBC.

«Η συμπεριφορά που απεικονίζεται σε αυτό το πρόγραμμα είναι κατακριτέα και εντελώς απαράδεκτη», δήλωσε ο επίτροπος Μαρκ Ρόουλι σε δήλωσή του που δημοσιεύτηκε πριν από τη μετάδοση της ενημερωτικής εκπομπής του BBC «Panorama».

Εννέα αστυνομικοί και ένα μέλος του προσωπικού έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, ενώ δύο άλλοι απομακρύνθηκαν από την πρώτη γραμμή αφού το BBC δημοσιοποίησε το ρεπορτάζ, δήλωσε ο Ρόουλι.

«Λυπάμαι ειλικρινά» για αυτή την «τοξική κληρονομιά», πρόσθεσε.

Ο δημοσιογράφος του BBC Ρόρι Μπιμπ πέρασε επτά μήνες, μέχρι τον Ιανουάριο του 2025, εργαζόμενος ως πολιτικός σωφρονιστικός υπάλληλος στην πτέρυγα κράτησης του αστυνομικού τμήματος του Τσάρινγκ Κρος στο κεντρικό Λονδίνο.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, «οι αστυνομικοί πρότειναν να πυροβολήσουν μετανάστες, καυχιόντουσαν για τη χρήση βίας και αδιαφορούσαν για κατηγορίες για βιασμό», ανέφερε το BBC σε ανακοίνωσή του.

Αρκετοί αστυνομικοί βιντεοσκοπήθηκαν με κρυφές κάμερες να κάνουν σοκαριστικά σχόλια, όπως ότι σε έναν κρατούμενο που είχε λήξει η βίζα του «άξιζε μια σφαίρα στο κεφάλι» και ότι οι Αλγερινοί και Σομαλοί μετανάστες είναι «αποβράσματα».

Σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, η Μητροπολιτική Αστυνομία έχει βρεθεί στο επίκεντρο μιας σειράς σκανδάλων τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής, του βιασμού και της δολοφονίας της διευθύντριας μάρκετινγκ Σάρα Έβεραρντ το 2021 από έναν εν ενεργεία αστυνομικό που αργότερα καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη.

Είχε δεσμευτεί για εκκαθάριση στις τάξεις της και αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού έπειτα από μια έκθεση που διαπίστωσε ότι η αστυνομία ήταν θεσμικά ρατσιστική, ομοφοβική και σεξιστική.

Ενώ αναγνώρισε ότι υπήρξαν «συστημικές, πολιτισμικές και διοικητικές αστοχίες», ο Ρόουλι διαβεβαίωσε ότι η Μητροπολιτική Αστυνομία πραγματοποίησε «τη μεγαλύτερη επιχείρηση κατά της διαφθοράς στην ιστορία της βρετανικής αστυνόμευσης».

Η ομάδα που είναι επιφορτισμένη για τους κρατούμενους στο αστυνομικό τμήμα Τσάρινγκ Κρος έχει διαλυθεί και ο Ρόουλι αποκάλυψε ότι «σχεδόν 1.500 αστυνομικοί και προσωπικό που δεν πληρούσαν τα πρότυπά μας» έχουν απολυθεί από το εργατικό δυναμικό της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, που αποτελείται από 40.000 άτομα, τα τελευταία τρία χρόνια.