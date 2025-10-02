Το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού την πρόσληψη μιας drag performer, με σκοπό να διδάξει μάθημα βασισμένο στο τηλεοπτικό σόου «Ru Paul’s Drag Race» κατά το εαρινό εξάμηνο.

Η ανώτατη σχολή της Ivy League καλωσόρισε την drag queen, Καρίμ Χουμπτσεντάνι, τον Ιούλιο, σε ένα μήνυμα προς την ακαδημαϊκή κοινότητα, αποκαλύπτοντας ότι έρχεται από το Πανεπιστήμιο Ταφτς και θα διδάξει στο Πρόγραμμα Σπουδών Φύλου και Σεξουαλικότητας, χάρη στη στήριξη του Harvard Gender and Sexuality Caucus, όπως αναφέρει η nypost.

Σε ερώτηση για το ποιο όνομα προτιμά, απάντησε ότι χρησιμοποιεί το παράξενο αλλά καλλιτεχνικό όνομα «LaWhore Vagistan», μία περσόνα που έχει ενσωματώσει στη διδασκαλία εδώ και πάνω από δέκα χρόνια. Η drag queen δίνει συχνά διαλέξεις με τη μορφή της «LaWhore», μια προσωπική δημιουργία που έχει εμπνεύσει ακόμα και μουσικό βίντεο με τον τίτλο «Sari».

Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει το 2015 στον εκδοτικό οίκο Johns Hopkins University Press, μιλώντας ως drag περσόνα, είχε αποκαλύψει την προέλευση του ονόματος. «Το όνομά μου είναι LaWhore Vagistan, οι αντωνυμίες που προτιμώ είναι “αυτή” ή “θεία”. Επέλεξα το “LaWhore”, επειδή η οικογένειά μου έχει ρίζες στο Πακιστάν: η Λαχόρη είναι μια σημαντική πόλη στο Πακιστάν και, λοιπόν, είμαι και λίγο… πόρνη (σ.σ. λογοπαίγνιο με την αγγλική λέξη whore)», είχε δηλώσει. «Και το Vagistan γιατί βλέπω την υποήπειρο ως έναν, μεγάλο, όμορφο Vag…istan» (σ.σ. από το vagina που σημαίνει κόλπος), είχε γράψει.

Harvard hires drag queen named ‘LaWhore Vagistan’ as visiting professor https://t.co/2vL0LziK6T pic.twitter.com/YkNA4cA11f — New York Post (@nypost) October 2, 2025

Τι θα διδάξει στο Χάρβαρντ;

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Χάρβαρντ, θα διδάξει συνολικά δύο μαθήματα σε διάστημα δύο εξαμήνων: το «Queer Ethnography» το φθινόπωρο και το «RuPaulitics: Drag, Race, and Desire» την άνοιξη. Το δεύτερο θα επικεντρώνεται ειδικά στο τηλεοπτικό πρόγραμμα «Ru Paul’s Drag Race».

Έχει διδάξει θέατρο, χορό και σπουδές ερμηνείας στο Πανεπιστήμιο Ταφτς και είναι συγγραφέας των βιβλίων «Decolonizer Drag» και «Ishstyle: Accenting Gay Indian Nightlife». Αυτό το φθινόπωρο θα κυκλοφορήσει νέο έργο με τίτλο «Lessons in Drag: A Queer Manual for Academics, Artists, and Aunties» δηλαδή «Μαθήματα Drag: Ένα Queer Εγχειρίδιο για ακαδημαϊκούς, καλλιτέχνες και θείες».

Η είδηση για τη νέα θέση στο Χάρβαρντ ήρθε λίγες ημέρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την αποδέσμευση 2,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ομοσπονδιακές επιχορηγήσεις προς το Χάρβαρντ, μετά από συμφωνία να λειτουργήσει μια σειρά νέων επαγγελματικών σχολών. «Αυτό θα είναι ένα μεγάλο επαγγελματικό σχολείο ή μια σειρά από τέτοια σχολεία. Θα το διαχειρίζεται το Χάρβαρντ», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους από το Οβάλ Γραφείο την Τρίτη.

Το Χάρβαρντ δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο επί του θέματος.