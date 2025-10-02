Σύγκρουση χαμηλής ταχύτητας σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης μεταξύ δύο αεροσκαφών της Delta Air Lines σε τροχόδρομο στο αεροδρόμιο LaGuardia στη Νέα Υόρκη.

Σε ανακοίνωσή της, η Delta Air Lines ανέφερε ότι σημειώθηκε «σύγκρουση χαμηλής ταχύτητας» μεταξύ της πτήσης 5047 της Endeavor Air, που έφτανε από το Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας, και της πτήσης 5155 της Endeavor, η οποία είχε προγραμματιστεί να αναχωρήσει για το Ρόανοουκ της Βιρτζίνια.

Το cbsnews αναφέρει πως η Endeavor είναι θυγατρική της Delta. Η Λιμενική Αρχή της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ ανέφερε σε δική της ανακοίνωση ότι η συντριβή συνέβη λίγο πριν τις 10 μ.μ. ώρα Ανατολικής Αμερικής.

Σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία, οι προκαταρκτικές πληροφορίες δείχνουν ότι το φτερό της πτήσης 5155 ήρθε σε επαφή με την άτρακτο της πτήσης 5047.

Η αεροπορική εταιρεία ανέφερε ότι μια αεροσυνοδός υπέστη ελαφρύ τραυματισμό και έλαβε τις πρώτες βοήθειες από τους διασώστες των επειγόντων περιστατικών. Η τραυματίας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, ανέφερε η Λιμενική Αρχή.

#MUNDO



🇺🇸 | Colisión entre dos aviones de Delta Airlines que se encontraban rodando en el Aeropuerto LaGuardia de Nueva York, provocando el desprendimiento de las alas de una de las aeronaves. pic.twitter.com/xsrkilKcLm — CHTVHN (@chtvhn) October 2, 2025

Η πτήση 5155 της Endeavor μετέφερε 32 άτομα, 28 επιβάτες και τέσσερα μέλη πληρώματος, ανέφερε η Delta. Η πτήση 5047 της Endeavor μετέφερε 61 άτομα, 57 επιβάτες και 4 μέλη πληρώματος.

Οι επιβάτες μεταφέρθηκαν σε λεωφορεία, ενώ η αεροπορική εταιρεία δήλωσε ότι θα παρέχει διαμονή σε ξενοδοχείο και θα κλείσει νέες πτήσεις σε όσους πελάτες το χρειαστούν.