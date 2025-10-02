Ένας άνδρας στην Πενσυλβάνια κατηγορείται πλέον για τρεις δολοφονίες, καθώς η Αστυνομία του Ρέντινγκ πιστεύει ότι ευθύνεται για τη δολοφονία ενός νεαρού ζευγαριού και του βρέφους τους.

Αρχικά, ο Χοσέ Λουίς Ροντρίγκες, 61 ετών, είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία του Τζούνιορ Καμπέρα-Κολόν, 31 ετών. Σε συνέντευξη Τύπου που κάλυψε το WFMZ τη Δευτέρα, ο Εισαγγελέας της Επαρχίας Μπερκς, Τζον Άνταμς, ανακοίνωσε ότι ο Ροντρίγκες αντιμετωπίζει δύο επιπλέον κατηγορίες για δολοφονία πρώτου βαθμού για τον θάνατο της συζύγου και του γιου του Καμπέρα-Κολόν.

Τα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι τα πτώματα της Τζεράλντινα Πεγκουέρο-Μάνσεμπο, 31 ετών, και του ενός έτους γιου της, Τζέιντεν Τζούνιορ Πεγκουέρο, βρέθηκαν πριν από δύο εβδομάδες σε απομονωμένη περιοχή του Ontelaunee Township στην Επαρχία Μπερκς. Ο Ροντρίγκες ήταν ήδη στη φυλακή σχετικά με τον θάνατο του Καμπέρα-Κολόν, το σώμα του οποίου βρέθηκε το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου.

Την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, την ίδια μέρα που ο Ροντρίγκες κατηγορήθηκε επίσημα για τη δολοφονία του Καμπέρα-Κολόν, το πτώμα μιας άγνωστης γυναίκας βρέθηκε σε ένα χωράφι. Όταν η αστυνομία ξεκίνησε την έρευνα, διαπίστωσε ότι επρόκειτο για την Πεγκουέρο-Μάνσεμπο, η οποία είχε προηγουμένως δηλωθεί ως αγνοούμενη, μαζί με τον γιο της.

Την επόμενη μέρα, το σώμα του Τζέιντεν βρέθηκε σε βαλτώδη περιοχή, μόλις 150 μέτρα από το σημείο που βρέθηκε η μητέρα του, σύμφωνα με το WFMZ. Και οι δύο θάνατοι χαρακτηρίστηκαν ανθρωποκτονίες μετά από ξεχωριστές νεκροψίες, με την αστυνομία να στρέφεται γρήγορα στον Ροντρίγκες ως πιθανό ύποπτο.

Σύμφωνα με την ποινική καταγγελία που εξέτασε το Law & Crime, η Πεγκουέρο-Μάνσεμπο εθεάθη να μπαίνει στο πίσω κάθισμα ενός λευκού Nissan Quest που ανήκε στον Ροντρίγκες περίπου στις 8:30 μ.μ. την προηγούμενη Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου, κρατώντας τον γιο της στην αγκαλιά της. Χρησιμοποιώντας δεδομένα κινητού τηλεφώνου, τόσο της Πεγκουέρο-Μάνσεμπο όσο και του Ροντρίγκες, η αστυνομία εντόπισε και τους δύο σε συγκεκριμένο σημείο.

Σε συνεντεύξεις με τον Ροντρίγκες, φέρεται να παραδέχτηκε ότι εκεί σχεδίαζε να σκοτώσει την Πεγκουέρο-Μάνσεμπο. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο Ροντρίγκες ισχυρίστηκε ότι βρίσκονταν σε «στενή σχέση» – αν και ο Άνταμς τόνισε ότι η ακριβής φύση της σχέσης τους ήταν ασαφής – και ότι πλήρωνε για διάφορες ανάγκες της ζωής της, συμπεριλαμβανομένου του ενοικίου του διαμερίσματός της.

Όταν εκείνη του είπε ότι «δεν ήθελε να αφήσει τον σύζυγό της», ο Ροντρίγκες φέρεται να εκνευρίστηκε, καθώς «συνέχιζε να παίρνει τα χρήματά του». Ο Άνταμς πρόσθεσε ότι το ζευγάρι είχε προηγουμένως εργαστεί μαζί σε μια αποθήκη.

Ο Ροντρίγκες φέρεται να πυροβόλησε την Πεγκουέρο-Μάνσεμπο στο πίσω μέρος του κεφαλιού, σύμφωνα με τους ερευνητές, πριν οδηγήσει σε διαφορετικό σημείο όπου πέταξε το σώμα της. Στη συνέχεια, έριξε τον βρέφος Τζέιντεν σε βαλτώδη περιοχή μιας λίμνης. Δήλωσε στην αστυνομία ότι το μωρό «ήταν ζωντανό όταν το πέταξε με το πρόσωπο προς τα κάτω στο λασπωμένο νερό», κάτι που επιβεβαιώθηκε από τη νεκροψία μέσω της παρουσίας λάσπης στους πνεύμονες. Η αιτία θανάτου αναφέρθηκε ως πνιγμός σε γλυκό νερό.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ο Ροντρίγκες δικαιολόγησε την απόφασή του να πετάξει το μωρό στη λίμνη αντί να το πάει σε νοσοκομείο ή να το αφήσει ζωντανό αλλού ως απλή «φόβο μήπως πιαστεί».

«Δεν μπορώ να φανταστώ τίποτα πιο φρικιαστικό από το να πετάξεις ένα παιδί ενός έτους σε αυτήν τη λίμνη και να το αφήσεις να πεθάνει», δήλωσε ο Άνταμς, προσθέτοντας ότι η υπόθεση είναι σε «διαφορετικό επίπεδο» και «σε κάνει να θες να κλάψεις».

Ο Ροντρίγκες φέρεται επίσης να έδωσε χρονοδιάγραμμα των δολοφονιών και αποκάλυψε ότι, παρά το ότι το πρώτο πτώμα που βρέθηκε ήταν του Καμπέρα-Κολόν, εκείνος είχε σκοτώσει πρώτα την Πεγκουέρο-Μάνσεμπο και τον γιο της, αφού πληροφορήθηκε ότι εκείνη δεν θα τον άφηνε για να μείνει μαζί του.

Ο Ροντρίγκες φέρεται να παραδέχτηκε ότι συνάντησε τον Καμπέρα-Κολόν την επόμενη ημέρα μετά τη δολοφονία της γυναίκας και του παιδιού. Όπως και η Πεγκουέρο-Μάνσεμπο, ο Καμπέρα-Κολόν πυροβολήθηκε στο πίσω μέρος του κεφαλιού· αρχικά ο Ροντρίγκες ισχυρίστηκε ότι ήταν σε αυτοάμυνα.

Είπε ότι είχαν καυγαδίσει για τη σχέση του με την Πεγκουέρο-Μάνσεμπο και ότι ο λεκτικός καυγάς εξελίχθηκε σε σωματική αντιπαράθεση. Ο Ροντρίγκες ισχυρίστηκε ότι ο Καμπέρα-Κολόν έριξε ένα όπλο, το οποίο στη συνέχεια παρέλαβε και τον πυροβόλησε. Παραδέχτηκε ότι τοποθέτησε το σώμα στο αυτοκίνητο και το μετέφερε σε πάρκο, όπου το άφησε.

Το σώμα βρέθηκε το πρωί της 13ης Σεπτεμβρίου, με τον Ροντρίγκες να ταυτοποιείται γρήγορα ως ύποπτος για τον πυροβολισμό. Ομολόγησε τελικά τη δολοφονία στις 18 Σεπτεμβρίου, μια ημέρα πριν βρεθεί το σώμα της Πεγκουέρο-Μάνσεμπο.

Αφού κατηγορήθηκε για και τις τρεις δολοφονίες, το CBS News αναφέρει ότι ο Ροντρίγκες έδειξε στις αρχές της Επαρχίας Μπερκς πού είχε κρύψει την τσάντα της Πεγκουέρο-Μάνσεμπο καθώς και το όπλο που χρησιμοποίησε για να τη σκοτώσει.

«Βρισκόμαστε ακόμη στα αρχικά στάδια της έρευνας. Πιθανότατα η εκδοχή του είναι μόνο εν μέρει ακριβής», δήλωσε ο Άνταμς. «Ο θάνατος αυτών των ενηλίκων ήταν περιττός. Ο θάνατος του ενός έτους παιδιού ήταν σκληρός και φρικτός».

Μια πλατφόρμα GoFundMe που δημιουργήθηκε για την επιστροφή των σωμάτων τους στη Δομινικανή Δημοκρατία για «αξιοπρεπή ταφή» αναφέρει ότι το ζευγάρι είχε ακόμη τρία παιδιά, ηλικίας 13, 10 και 8 ετών.

Ο Ροντρίγκες κρατείται στις φυλακές της Επαρχίας Μπερκς χωρίς εγγύηση, αντιμετωπίζοντας τρεις κατηγορίες για δολοφονία πρώτου βαθμού, τρεις για δολοφονία τρίτου βαθμού, δύο για κακοποίηση πτώματος, δύο για κατοχή εγκληματικού εργαλείου, παραποίηση στοιχείων και κατοχή όπλου χωρίς άδεια.

Ο Άνταμς ανέφερε ότι εξετάζεται η πιθανότητα επιβολής θανατικής ποινής, αλλά δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση. Η επόμενη δικάσιμος του Ροντρίγκες έχει προγραμματιστεί για τις 3 Οκτωβρίου.