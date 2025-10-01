Ένα στιγμιότυπο που ξύπνησε μνήμες πανδημίας σημειώθηκε στον Λευκό Οίκο, κατά την παρουσίαση του νέου προγράμματος υγείας του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την Τρίτη την έναρξη λειτουργίας του TrumpRx, μιας νέας διαδικτυακής πλατφόρμας που θα δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα να αγοράζουν συνταγογραφούμενα φάρμακα σε τιμές έως και 50% χαμηλότερες, παρακάμπτοντας τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, στο πλευρό του Τραμπ βρέθηκαν τόσο ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά, όσο και ο υπουργός Υγείας, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ. Εκείνο που τράβηξε την προσοχή, ωστόσο, ήταν ένα χιουμοριστικό αλλά αιχμηρό σχόλιο του Τραμπ, που παρέπεμψε ευθέως στις μέρες του Covid-19.

Secretary Kennedy sneezes.



President Trump: "God bless you, Bobby. I hope I didn't catch COVID just there." pic.twitter.com/QxfSpvUxQ2 — CSPAN (@cspan) September 30, 2025

Συγκεκριμένα, όταν ο Κένεντι Τζούνιορ φτερνίστηκε στον αγκώνα του, σε μικρή απόσταση από τον Τραμπ, ο τελευταίος αντέδρασε λέγοντας: «Γείτσες, Μπόμπι. Ελπίζω να μην κόλλησα Covid».

Το σχόλιο προκάλεσε γέλια στην αίθουσα, ενώ ο Τραμπ δεν δίστασε να στραφεί προς τον Άλμπερτ Μπουρλά και να σχολιάσει: «Δεν έχεις Paxlovid; Έχει. Φέρε μου αμέσως ένα Paxlovid», κάνοντας αναφορά στο αντιικό φάρμακο της Pfizer που χρησιμοποιήθηκε ευρέως κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Το περιστατικό θυμίζει παλαιότερο επεισόδιο από το 2020, όταν ο Τραμπ είχε απομακρυνθεί θεατρικά από τη σύμβουλο υγείας Ντέμπορα Μπιρξ, όταν εκείνη είχε αναφέρει ότι είχε πυρετό. Και τότε, η κατάσταση εκτονώθηκε με χιούμορ, αφού η Μπιρξ διευκρίνισε ότι είχε αρνητικό τεστ.

Η νέα πρωτοβουλία του Τραμπ, πάντως, με το TrumpRx, σηματοδοτεί μια προσπάθεια άμεσης επαφής με το κοινό σε ζητήματα κόστους υγείας, ενόψει και των εκλογικών εξελίξεων του 2026.