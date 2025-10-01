Η Κριστίνα Ντερεβγιάνικ, μάνατζερ μάρκετινγκ από το Στάμφορντ του Κονέκτικατ, έγινε η πρώτη παίκτρια που κερδίζει πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια στον «Τροχό της Τύχης» από τότε που ο Ράιαν Σίκρεστ ανέλαβε την παρουσίαση στις ΗΠΑ. Το τελικό ποσό της ήταν 1.035.155 δολάρια, το μεγαλύτερο στην ιστορία του τηλεπαιχνιδιού, όπως αναφέρει το nypost.

Η ίδια δεν μπορούσε να πιστέψει τι είχε συμβεί: «Δεν έχω λόγια!» αναφώνησε, ενώ ο Σίκρεστ πανηγύριζε φανερά συγκινημένος: «Είμαι σε δάκρυα». Η Βάνα Γουάιτ την αγκάλιασε λέγοντας: «Είμαι τόσο χαρούμενη για σένα».

Η Ντερεβγιάνικ είχε πιάσει το «One Million Dollars» (τυχερό κουτί στον τρόχο) νωρίς, εξασφαλίζοντας ήδη 35.155 δολάρια και δύο ταξίδια, σε Ιαπωνία και Μοντάνα. Στον τελικό επέλεξε την κατηγορία “Living Things” και έλυσε σωστά το παζλ «PACK OF COYOTES» (Αγέλη από κογιότ). Τότε ο Σίκρεστ της αποκάλυψε τον φάκελο με το 1 εκατ. δολάρια.

Christina Derevjanik has broken the all-time record for biggest winner in Wheel of Fortune history! She is the fourth civilian millionaire and the fifth overall (Melissa Joan Hart won it on Celebrity WOF in 2021) #WheelofFortune pic.twitter.com/kijO5iX4iZ — WheelRob (@WheelRob10) September 30, 2025

«Μπορώ να ξεπληρώσω τα φοιτητικά μου δάνεια», είπε ενθουσιασμένη. Όταν ο παρουσιαστής τη ρώτησε αν έχει μήνυμα για το αφεντικό της –που καθόταν στο κοινό– εκείνη απάντησε χαριτολογώντας: «Θα το συζητήσουμε καλύτερα όταν επιστρέψουμε στο γραφείο».

Σε βίντεο μετά την εκπομπή η τυχερή παίκτρια είπε: «Ήταν σαν να μπήκα σε έναν άλλο κόσμο. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μπορώ πλέον να ξεχρεώσω και να βάλω στην άκρη τα άγχη. Είμαι απίστευτα χαρούμενη». Όπως αποκάλυψε, σκοπεύει να χρησιμοποιήσει μέρος των χρημάτων για να αγοράσει σπίτι και να φύγει από το μικρό της διαμέρισμα.

Από το 2008 μόνο τέσσερις παίκτες είχαν περάσει το όριο του ενός εκατομμυρίου – μεταξύ τους και η ηθοποιός Μελίσα Τζόαν Χαρτ το 2021 στο Celebrity Wheel of Fortune.