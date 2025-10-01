Η Pfizer βρίσκεται αντιμέτωπη με μία τεράστια νομική πρόκληση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Περισσότερες από 1.000 γυναίκες έχουν καταθέσει αγωγή, υποστηρίζοντας ότι η δημοφιλής ενέσιμη αντισύλληψη Depo-Provera προκάλεσε την εμφάνιση μηνιγγιωμάτων (όγκων στον εγκέφαλο). Η υπόθεση, με πιθανές αξιώσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων, οδηγείται σε κρίσιμη ακροαματική διαδικασία τη Δευτέρα στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Φλόριντα.

Χιλιάδες γυναίκες σε όλες τις ΗΠΑ, όπως αναφέρει η nypost ,κατηγορούν τον φαρμακευτικό κολοσσό ότι απέκρυψε ή απέτυχε να προειδοποιήσει επαρκώς ασθενείς και γιατρούς για τον αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης όγκων, ιδιαίτερα όταν το σκεύασμα χρησιμοποιείται για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους.

Η Pfizer επιδιώκει, όπως αναφέρει ο guardian, την απόρριψη της αγωγής, βασιζόμενη στο επιχείρημα ότι ο FDA (Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ) απέρριψε τις προτάσεις για προσθήκη σχετικών προειδοποιήσεων στη συσκευασία. Σύμφωνα με την εταιρεία, αυτή η απόφαση την προστατεύει από νομική ευθύνη βάσει του ομοσπονδιακού δικαίου.

Ωστόσο, οι δικηγόροι των εναγουσών αντικρούουν σθεναρά, υποστηρίζοντας ότι η φαρμακοβιομηχανία «παραποίησε ή απέκρυψε κρίσιμα στοιχεία» κατά την επικοινωνία της με τον FDA. Η δικαστής Margaret Casey Rodgers θα εξετάσει πέντε πιλοτικές υποθέσεις, σε μια διαδικασία που αναμένεται να «χαράξει την πορεία για χιλιάδες άλλες (γυναίκες) που περιμένουν να ακουστούν».

Σύμφωνα με την εταιρεία Levin Papantonio, η οποία έχει αναλάβει τη συλλογική αγωγή, ο αριθμός των γυναικών που έχουν προσφύγει νομικά έχει ήδη ξεπεράσει τις 1.300, ενώ εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει τις 5.000 έως 10.000.

Η Depo-Provera είναι μία ένεση υψηλής δόσης ορμονών που χορηγείται κάθε τρεις μήνες ως αντισύλληψη, ενώ χρησιμοποιείται και για την αντιμετώπιση παθήσεων όπως η ενδομητρίωση. Πολλές επιστημονικές έρευνες συνδέουν πλέον τη χρήση της με την εμφάνιση μηνιγγιώματος, ενός καλοήθους όγκου στον εγκέφαλο που συχνά απαιτεί χειρουργική επέμβαση.

Μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο του 2024 στο British Medical Journal έδειξε ότι οι γυναίκες που έλαβαν την ένεση για διάστημα άνω του ενός έτους είχαν πέντε έως έξι φορές αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης μηνιγγιώματος.

Παρότι το μηνιγγίωμα δεν είναι κακοήθες, μπορεί να προκαλέσει σοβαρές και μακροχρόνιες νευρολογικές βλάβες, όπως απώλεια μνήμης, επιληπτικές κρίσεις, έντονους πονοκεφάλους, διαταραχές όρασης και ακοής, ακόμα και μυϊκή αδυναμία.

Η 61χρονη Sandra Somarakis, η οποία έκανε χρήση του σκευάσματος για 14 χρόνια, περιέγραψε τη δραματική της διάγνωση με μηνιγγίωμα, τονίζοντας ότι «δεν ενημερώθηκα ποτέ ότι το Depo-Provera μπορεί να συνδέεται με μηνιγγιώματα». Παρά τις επεμβάσεις, δηλώνει ότι η υγεία της έχει αλλάξει ριζικά, με μόνιμες επιπτώσεις όπως απώλεια γνωστικών δεξιοτήτων, εμβοές και μερική κώφωση.

Η χρήση του Depo-Provera έχει εγκριθεί σε περισσότερες από 60 χώρες, ωστόσο οι προειδοποιήσεις έχουν αλλάξει παγκοσμίως. Ο αυστραλιανός Οργανισμός Θεραπευτικών Προϊόντων (TGA) ενέκρινε την προσθήκη προειδοποίησης για τον κίνδυνο μηνιγγιώματος το 2024, ενώ η αντίστοιχη βρετανική ρυθμιστική αρχή είχε ήδη προβεί σε ανάλογη κίνηση από το 2023.

Παρά τον νομικό κυκεώνα, η Pfizer επιμένει ότι «η ασφάλεια των ασθενών είναι η πρώτη μας προτεραιότητα» και ότι το σκεύασμα «έχει αποδειχθεί ασφαλές και αποτελεσματικό εδώ και δεκαετίες».