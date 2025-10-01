Τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα επιχειρούν για την κατάσβεση πυρκαγιάς στον χώρο στάθμευσης του Τερματικού Σταθμού 3 του Αεροδρομίου Χίθροου.

Η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε όταν ένα αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες, με τη φωτιά να εξαπλώνεται στο πολυώροφο πάρκινγκ.

Πυκνοί μαύροι καπνοί υψώνονται από τον χώρο στάθμευσης, ενώ έντονες φλόγες είναι ορατές στο εσωτερικό, σύμφωνα με την Telegraph.

🇬🇧 EXPLODING CAR SHUTS DOWN HEATHROW AIRPORT



An electric vehicle exploded in flames at Heathrow’s Terminal 3 car park, sending plumes of smoke across the airport.



The tunnel to Terminals 2 and 3 is now closed, buses are bailing out, and the 724 route is straight-up ghosting key… https://t.co/ZrtRYS5gIT pic.twitter.com/EUMRRA3x4b — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 1, 2025

Τμήμα του νότιου ρεύματος της Μ4 έχει επίσης κλείσει εξαιτίας της πυρκαγιάς.