Τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα επιχειρούν για την κατάσβεση πυρκαγιάς στον χώρο στάθμευσης του Τερματικού Σταθμού 3 του Αεροδρομίου Χίθροου.

Η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε όταν ένα αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες, με τη φωτιά να εξαπλώνεται στο πολυώροφο πάρκινγκ.

Πυκνοί μαύροι καπνοί υψώνονται από τον χώρο στάθμευσης, ενώ έντονες φλόγες είναι ορατές στο εσωτερικό, σύμφωνα με την Telegraph.

Τμήμα του νότιου ρεύματος της Μ4 έχει επίσης κλείσει εξαιτίας της πυρκαγιάς.