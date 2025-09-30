Ένας τεράστιος κομήτης που σε ελεύθερη απόδοση έχει το «μέγεθος του Μανχάταν» μπορεί στην πραγματικότητα να μην είναι ένα φυσικό αστρικό αντικείμενο, αλλά τεχνολογία από εξωγήινους, υποστήριξε αστροφυσικός του Χάρβαρντ.

Ο κομήτης 3I/ATLAS διασχίζει το εσωτερικό ηλιακό σύστημα της Γης και καλύπτεται από σύννεφο διοξειδίου του άνθρακα, με αποτέλεσμα να φαίνεται κόκκινος και πως αποπνέει μια φαινομενικά απειλητική ατμόσφαιρα.

Ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά από τη NASA την 1η Ιουλίου και έκτοτε παρατηρείται διεξοδικά από το Διαστημικό Τηλεσκόπιο James Webb και το παρατηρητήριο SPHEREx.

Σύμφωνα με τη New York Post, ο αστροφυσικός του Χάρβαρντ, Avie Loeb, χαρακτήρισε «σπάνιο» τον 3I/ATLAS, αναφέροντας ότι λόγω της σπανιότητάς του εξετάζεται αν πρόκειται για εξωγήινη τεχνολογία.

«Η υπόθεση που εξετάζουμε είναι ότι ο 31/ATLAS είναι ένα τεχνολογικό τεχνούργημα και, επιπλέον, διαθέτει ενεργή νοημοσύνη. Αν αυτό ισχύει, τότε προκύπτουν δύο πιθανότητες. Πρώτον, ότι οι προθέσεις του είναι απολύτως καλοπροαίρετες και, δεύτερον, ότι είναι κακόβουλες», έγραψε ο αστροφυσικός.

Η θέση του κομήτη 3I/ATLAS στο ηλιακό μας σύστημα

Επίσης, ο αστροφυσικός Adam Hibberd πρόσθεσε επίσης ότι η κλίση και η τροχιά του κομήτη θα επέτρεπαν σε ευφυή ζωή στο αντικείμενο να συλλέξει «αστρομετρικές μετρήσεις, να προσδιορίσει τις τροχιές και τις μάζες των πλανητών του Ηλιακού Συστήματος, επιτρέποντάς να προετοιμάσει μια βέλτιστη στρατηγική προσέγγισης του Ηλιακού Συστήματος».