Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, μιλώντας στην έκτακτη συνάντηση με ανώτερα στελέχη του αμερικανικού στρατού, έκανε λόγο για ανάγκη πλήρους αναδιαμόρφωσης των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, στρέφοντας τα βέλη του στη «woke κουλτούρα».

Ο Χέγκσεθ ανακοίνωσε ότι ο στρατός σταματά τις προσπάθειες για τη διαφορετικότητα στις ένοπλες δυνάμεις, λέγοντας πως οι στρατιώτες θα πρέπει πλέον να ανταποκρίνονται σε υψηλές προδιαγραφές.

Είπε ότι η διοίκηση «έκανε πολλά για να αφαιρέσει τα σκουπίδια της κοινωνικής δικαιοσύνης, της πολιτικής ορθότητας και της τοξικής ιδεολογίας που είχαν μολύνει το υπουργείο μας».

«Όχι πια μήνες αφιερωμένοι σε ταυτότητες, όχι πια γραφεία DEI, τύποι με φορέματα», είπε. «Όχι πια λατρεία της κλιματικής αλλαγής, όχι πια διχασμός, περισπασμοί ή ψευδαισθήσεις φύλου, όχι πια σκουπίδια».

«Τελειώσαμε με αυτά τα πράγματα», τόνισε. «Ανόητοι και αμελείς πολιτικοί ηγέτες έθεσαν τη λάθος πορεία, και χάσαμε το δρόμο μας», είπε. «Γίναμε ‘το υπουργείο του woke’».

«Όχι πια», συνέχισε. «Για πολύ καιρό, προωθήσαμε υπερβολικά πολλούς ηγέτες με στολή για τους λάθος λόγους – με βάση τη φυλή τους, με βάση τις ποσοστώσεις φύλου».

Είπε ότι η ομιλία του αφορά στη διόρθωση «δεκαετιών παρακμής».

«Καθαρίζουμε τα σκουπίδια, αφαιρούμε τους περισπασμούς, ανοίγουμε τον δρόμο για να είναι οι ηγέτες πραγματικοί ηγέτες», είπε ο Χέγκσεθ. «Μπορεί να πείτε ότι τελειώνουμε τον πόλεμο κατά των πολεμιστών».

«Η εποχή της πολιτικής ορθότητας, της υπερβολικής ευαισθησίας, τελειώνει εδώ», υπογράμμισε.

Πρόσθεσε ότι «κάθε υπηρεσία θα διασφαλίσει ότι κάθε απαιτούμενο για κάθε μάχιμη ειδικότητα και κάθε καθορισμένη θέση μαχητικών όπλων επιστρέφει στο υψηλότερο ανδρικό πρότυπο μόνο». Οι μάχιμες δυνάμεις θα πρέπει να πληρούν το «υψηλότερο ανδρικό πρότυπο», σύμφωνα με όσα είπε ο Χέγκσεθ.

«Δεν θέλω ο γιος μου να υπηρετεί δίπλα σε στρατιώτες που δεν είναι σε φόρμα, ή σε μονάδα μάχης με γυναίκες που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα ίδια φυσικά πρότυπα μάχιμων όπλων με τους άνδρες, ή στρατιώτες που δεν είναι πλήρως ικανοί με τα όπλα ή την αποστολή τους. Τα πρότυπα πρέπει να είναι ενιαία, ουδέτερα ως προς το φύλο και υψηλά», είπε ο Χέγκσεθ.

Όλα ξεκινούν από τη φυσική κατάσταση και την εμφάνιση, σύμφωνα με τον υπουργό Πολέμου των ΗΠΑ.

«Είναι κουραστικό να βλέπεις σχηματισμούς μάχης με χοντρούς στρατιώτες», είπε.

Επίσης, είπε πως είναι απαράδεκτο να βλέπεις «χοντρούς στρατηγούς και ναυάρχους στους διαδρόμους του Πενταγώνου και να ηγούνται διοικήσεων σε όλη τη χώρα και τον κόσμο».

«Είναι κακή εικόνα», σημείωσε. Οι στρατιώτες θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις ύψους και βάρους και να κάνουν τεστ φυσικής κατάστασης δύο φορές το χρόνο.

Θα πρέπει επίσης να ασκούνται καθημερινά κατά την υπηρεσία, είπε.

«Οι περισσότερες μονάδες το κάνουν ήδη, αλλά το θεσμοθετούμε», συνέχισε.

«Δεν μιλάμε για yoga και διατάσεις – πραγματική, σκληρή γυμναστική», τόνισε και στράφηκε στα «πρότυπα περιποίησης».

«Όχι πια μούσια, μακριά μαλλιά, επιφανειακή ατομική έκφραση», υποσχέθηκε. «Θα κουρέψουμε τα μαλλιά μας, θα ξυρίσουμε τα μούσια μας και θα τηρήσουμε τα πρότυπα».

Αν κάποιος θέλει μούσια, «ας μπει στις ειδικές δυνάμεις».

«Δεν έχουμε στρατό γεμάτο Βόρειους παγανιστές, αλλά δυστυχώς είχαμε ηγέτες που είτε αρνούνταν να επιβάλουν τα πρότυπα, είτε ηγέτες που ένιωθαν ότι δεν τους επιτρεπόταν να τα επιβάλουν», πρόσθεσε.

«Η εποχή της μη επαγγελματικής εμφάνισης τελείωσε», είπε.

Αν κάποιος δεν μπορεί να πληροί τα ανδρικά φυσικά πρότυπα για μάχη, δεν μπορεί να περάσει τεστ φυσικής κατάστασης ή δεν θέλει να ξυριστεί και να δείχνει επαγγελματίας, «ήρθε η ώρα για νέα θέση ή νέα επαγγελματική πορεία».

«Δεν πρόκειται να εμποδίσουμε τις γυναίκες να υπηρετήσουν», είπε. «Εκτιμούμε πολύ την προσφορά των γυναικών στρατιωτικών. Οι γυναίκες αξιωματικοί και υπαξιωματικοί μας είναι οι απόλυτα καλύτερες στον κόσμο. Αλλά όταν πρόκειται για οποιαδήποτε εργασία που απαιτεί φυσική δύναμη για να εκτελεστεί σε μάχη, τα φυσικά πρότυπα πρέπει να είναι υψηλά και ουδέτερα ως προς το φύλο».

«Αν οι γυναίκες μπορούν να τα καταφέρουν, εξαιρετικά. Αν όχι, ας είναι. Αν αυτό σημαίνει ότι αν κάποια γυναίκα δεν πληροί τις προϋποθέσεις για κάποιες μάχιμες θέσεις, ας είναι. Δεν είναι ο σκοπός, αλλά μπορεί να είναι το αποτέλεσμα, οπότε ας είναι … Θα σημαίνει επίσης ότι οι αδύναμοι άνδρες δεν θα πληρούν τις προϋποθέσεις γιατί δεν παίζουμε παιχνίδια. Αυτή είναι μάχη. Ζωή ή θάνατος», τόνισε.