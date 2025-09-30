Μυστήριο προκαλεί το αυριανό αιφνιδιαστικό κάλεσμα του υπουργού Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέγκσεθ, προς εκατοντάδες ανώτατους αξιωματικούς που υπηρετούν σε όλο τον κόσμο, σε μια πρωτοφανή συνάντηση στη στρατιωτική βάση Κουάντικο της Βιρτζίνιας – μία από τις μεγαλύτερες βάσεις πεζοναυτών στον κόσμο. Στη συγκέντρωση αυτή θα συμμετάσχει μάλιστα και ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, γεγονός που προσθέτει επιπλέον μυστήριο στην όλη υπόθεση.

Η κίνηση αυτή θεωρείται εξαιρετικά ασυνήθιστη, καθώς οι ένστολοι προσκεκλημένοι στρατηγοί, ναύαρχοι, πτέραρχοι και λοιποί συμμετέχοντες, δεν έχουν ενημερωθεί για την ημερήσια διάταξη ή για το περιεχόμενο της συνάντησης. Να σημειωθεί, δε, πως η απόφαση να απομακρυνθούν ταυτόχρονα τόσο πολλοί υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί από τις θέσεις τους έχει προκαλέσει ανησυχία για τη δυνατότητα των Ενόπλων Δυνάμεων να ανταποκριθούν σε έκτακτες ανάγκες ή πιθανές επιθέσεις, αφού όλοι οι επιτελείς θα βρίσκονται σε ένα σημείο και όχι στις θέσεις τους. Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του Πενταγώνου (που έχουν επικαιροποιηθεί έως τον περασμένο Ιούνιο) οι ανώτατοι αξιωματικοί που υπηρετούν αυτή τη στιγμή στον αμερικανικό στρατό φθάνουν τους 838.

Το γεγονός έχει προκαλέσει, όπως είναι λογικό, πληθώρα συζητήσεων και φημών, καθώς η ιστορία του στρατού δείχνει ότι τέτοιες ξαφνικές συγκεντρώσεις συχνά κρύβουν σκοπιμότητες. Στρατιωτικοί αναλυτές έχουν ήδη κάνει συγκρίσεις με ιστορικές στιγμές, όπως το 1935 στη Γερμανία, όταν οι στρατηγοί κλήθηκαν στο Βερολίνο και αναγκάστηκαν να ορκιστούν πίστη προσωπικά στον Χίτλερ, ακυρώνοντας τον προηγούμενο όρκο τους στο Σύνταγμα της Βαϊμάρης. Αν και η σύγκριση είναι ακραία, δείχνει το είδος της ανησυχίας που υπάρχει σήμερα.

Η ατμόσφαιρα γύρω από τη συνάντηση επηρεάζεται και από την εμπειρία της πρώτης θητείας του Τραμπ. Τότε, ο στρατηγός Μάικ Μάιλι, αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, είχε δηλώσει με νόημα πως ο αμερικανικός στρατός ορκίζεται πίστη στο Σύνταγμα και όχι σε πρόσωπα ή πολιτικές φιλοδοξίες, δείχνοντας τη σημασία που δίνει η στρατιωτική ηγεσία στη διατήρηση της ανεξαρτησίας της από τον πολιτικό χώρο. Ο Μάιλι είχε τονίσει χαρακτηριστικά ότι «ο στρατός μας δεν δίνει όρκο σε βασιλιά, τύραννο ή δικτάτορα», υπενθυμίζοντας ότι η πίστη των στρατιωτικών είναι στον θεσμό της χώρας και στις αξίες της, όχι σε πρόσωπα.

Η συνάντηση αυτή, σύμφωνα με πρώην αξιωματούχους, μπορεί να έχει πολλούς σκοπούς. Κάποιοι εκτιμούν ότι ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, επιδιώκει να δείξει την ισχύ του και να υπενθυμίσει στους στρατηγούς ότι μπορούν να καλεστούν και να υπακούσουν στις εντολές της ηγεσίας. Άλλοι θεωρούν ότι μπορεί να σχετίζεται με την παρουσίαση μιας νέας εθνικής αμυντικής στρατηγικής ή ακόμα και με μια προσπάθεια να εξασφαλιστεί η αφοσίωση των ανώτατων στρατιωτικών στον πρόεδρο Τραμπ. Ορισμένοι προβάλλουν και μια σειρά από άλλες εκδοχές όπως η πιθανή εκκαθάριση υψηλόβαθμων αξιωματικών που δεν θεωρούνται «πιστοί». Πηγές αναφέρουν παράλληλα πως ενδέχεται να γίνει άκρως απόρρητη αξιολόγηση των απειλών που προέρχονται από τη Ρωσία, την Κίνα και τη Βόρεια Κορέα.

Ο Μαρκ Καντσιάν, πρώην αξιωματούχος του Πενταγώνου, εξηγεί ότι η συνάντηση πιθανώς θα χρησιμοποιηθεί για να υπενθυμίσει στους αξιωματικούς ότι πρέπει να εφαρμόζουν το πρόγραμμα του προέδρου χωρίς διαφωνίες και, αν δεν μπορούν, να αποσυρθούν. Μια τέτοια απαίτηση μπορεί να προκαλέσει μεγάλη πίεση στους στρατιωτικούς, αφού ορκίζονται στο Σύνταγμα, αλλά βρίσκονται ταυτόχρονα υπό την εξουσία του προέδρου.

Η αυριανή σύγκληση έρχεται σε συνέχεια εντολών του υπουργού Χέγκσεθ για μείωση κατά 20% των στρατηγών τεσσάρων αστέρων και κατά 10% των υπολοίπων ανώτατων αξιωματικών. Σημειωτέον ότι, κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Τραμπ, έχουν ήδη απολυθεί 14 κορυφαίοι στρατιωτικοί στο πλαίσιο ευρύτερων αλλαγών για την εθνική ασφάλεια. Πάντως, η συνάντηση αναμένεται να προκαλέσει μεγάλη αίσθηση όχι μόνο για την απουσία πληροφοριών σχετικά με το περιεχόμενό της, αλλά και για τις πιθανές επιπτώσεις στις σχέσεις στρατού και προεδρικού γραφείου.