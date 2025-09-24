Ένας τεράστιος κρατήρας άνοιξε το πρωί της Τετάρτης σε δρόμο της Μπανγκόκ, καταπίνοντας οχήματα και προκαλώντας ζημιές σε κολώνες ηλεκτροδότησης, χωρίς – κατά τρόπο εντυπωσιακό – να καταγραφεί καμία απώλεια ζωής. Ο κυβερνήτης της Μπανγκόκ, Τσανττσάρτ Σιτιπούντ, δήλωσε στο Associated Press ότι τρία οχήματα υπέστησαν ζημιές και απέδωσε την κατάρρευση στις εργασίες κατασκευής υπόγειου σταθμού του μετρό.

Βίντεο του περιστατικού κυκλοφόρησε σύντομα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγράφοντας τη σταδιακή καθίζηση του οδοστρώματος πριν καταρρεύσουν μέσα στον κρατήρα αυτοκίνητα, κολώνες και σωλήνες ύδρευσης.

Πώς δημιουργήθηκε ο κρατήρας

Ένας κρατήρας (sinkhole) είναι μια ξαφνική καθίζηση του εδάφους, που προκαλείται όταν καταρρέει η επιφάνεια προς κάποιο κενό που υπάρχει από κάτω. Αυτό μπορεί να οφείλεται είτε σε φυσικά γεωλογικά φαινόμενα είτε σε ανθρώπινες δραστηριότητες που αφαιρούν τη στήριξη του εδάφους. Στην προκειμένη περίπτωση, οι αρχές εξήγησαν ότι το χώμα που βρισκόταν πάνω από την υπόγεια σήραγγα του μετρό παρασύρθηκε στο κενό, προκαλώντας την κατάρρευση. Η ρήξη σωλήνων ύδρευσης επέτεινε τη διάβρωση του εδάφους, επιδεινώνοντας την κατάσταση.

Ο κυβερνήτης Σιτιπούντ δήλωσε: «Το χώμα άρχισε να κυλάει μέσα στη σήραγγα και στους υπόγειους χώρους κατασκευής. Αυτό οδήγησε στην κατάρρευση του οδοστρώματος, παρασύροντας κολώνες ηλεκτρικού και σπάζοντας σωλήνες νερού. Παρακολουθούμε τις ζημιές και προχωράμε άμεσα στην επιχωμάτωση του κενού. Η κατάσταση έχει σταθεροποιηθεί σε έναν βαθμό, αν και ενδέχεται να συνεχιστεί μικρή καθίζηση».

Επιπτώσεις σε κατοίκους και υποδομές

Οι κάτοικοι της γύρω περιοχής απομακρύνθηκαν για λόγους ασφαλείας και οι αρχές απέκλεισαν ακτίνα 100 μέτρων γύρω από το σημείο. Δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς, αν και το εντυπωσιακό περιστατικό απασχόλησε έντονα τα μέσα ενημέρωσης. Ο κρατήρας προκάλεσε μεγάλες διακοπές στην κυκλοφορία και τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας, ενώ ανέδειξε και τους κινδύνους που ενέχει η αστική ανάπτυξη σε πυκνοκατοικημένες περιοχές.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Ταϊλάνδης, Ανουτίν – μηχανικός στο επάγγελμα – διαβεβαίωσε ότι η κρίση δεν θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. «Έχει γίνει σίγουρα κάποιο λάθος, αλλά πρόκειται για τεχνικό ζήτημα. Πρέπει να εντοπίσουμε την αιτία. Δεν υπάρχει κίνδυνος για τις ζωές των ανθρώπων· το θέμα είναι υπό έλεγχο», δήλωσε.

Οι κρατήρες αυτού του είδους είναι σπάνιοι στην Ταϊλάνδη, λόγω της γεωλογικής δομής της περιοχής και του τρόπου με τον οποίο σχεδιάζονται οι πόλεις. Ωστόσο, νωρίτερα μέσα στο έτος, η κατάρρευση ενός υπό κατασκευή κτιρίου εξαιτίας σεισμού είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δεκάδες μετανάστες εργάτες.