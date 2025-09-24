Ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα social media φέρεται να δείχνει τη στιγμή που ένα αγόρι τραβάει μια ματσέτα από το παντελόνι του και επιτίθεται με μανία σε συμμαθητή του. Στο μη επιβεβαιωμένο υλικό φαίνονται δύο αγόρια να διαπληκτίζονται έντονα μέσα σε μια πολυσύχναστη αίθουσα φοιτητών. Ένας άλλος μαθητής προσπαθεί να τραβήξει το χέρι του ενός από τα αγόρια και φωνάζει «όχι, όχι», πριν ο πρώτος τραβήξει ένα μεγάλο μαχαίρι από το παντελόνι του και το χτυπήσει πάνω σε τραπέζι πινγκ πονγκ. Στη συνέχεια, ένα αγόρι απομακρύνεται έντρομο, ενώ ο μαθητής με τη ματσέτα κινείται γύρω από το τραπέζι και επιχειρεί ξανά να τον χτυπήσει, με άλλους φοιτητές να παρακολουθούν. Τέλος, ο μαθητής επιστρέφει το μαχαίρι στη ζώνη του και αποχωρεί από την αίθουσα φοιτητών.

Το βίντεο διάρκειας 39 δευτερολέπτων δημοσιεύτηκε στο X από το Turning Point UK – παράρτημα της αμερικανικής φοιτητικής ομάδας πίεσης που ιδρύθηκε από τον δολοφονημένο Τσάρλι Κερκ. Η ομάδα ισχυρίζεται ότι το υλικό προέρχεται από το χθεσινό περιστατικό που οδήγησε το Royal Leamington Spa College στο Γουόρικσαϊρ να τεθεί σε καθεστώς lockdown. Η αστυνομία του Γουόρικσαϊρ δεν επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του βίντεο στην Daily Mail.

Σε δήλωση που εκδόθηκε χθες το απόγευμα, η αστυνομία ανέφερε ότι ένας 17χρονος μαθητής συνελήφθη στο σπίτι του. Δύο ακόμη αγόρια συνελήφθησαν έξω από το κολέγιο σε ξεχωριστό περιστατικό, υπό την υποψία βίαιης διατάραξης της δημόσιας τάξης, ενώ οι αστυνομικοί βρίσκονταν στο σημείο. Ο Αστυνόμος Αρχηγός Σάιμον Ράιαν, επικεφαλής αστυνόμευσης για το Νότιο Γουόρικσαϊρ, περιέγραψε το περιστατικό ως «τρομακτικό» και τόνισε ότι οι αστυνομικοί «έλαβαν άμεση δράση για να συλλάβουν τον ύποπτο».

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι «ο 17χρονος συνελήφθη λίγο αργότερα στο σπίτι του μετά από έρευνες στο σημείο. Ο συλληφθείς κρατείται υπό την υποψία απόπειρας πρόκλησης σωματικής βλάβης και κατοχής επιθετικού όπλου. Πραγματοποιούνται έρευνες στο σπίτι του στο πλαίσιο της έρευνας. Κανείς δεν τραυματίστηκε. Προς το παρόν, πιστεύουμε ότι το περιστατικό προέκυψε από μια διαφωνία και δεν υπάρχει περαιτέρω κίνδυνος για την κοινότητα. Γνωρίζουμε για το υλικό του περιστατικού στα social media και αυτό αποτελεί μέρος των ερευνών μας. Ενθαρρύνουμε οποιονδήποτε διαθέτει βίντεο να επικοινωνήσει με την αστυνομία. Θα διατηρήσουμε παρουσία αστυνομίας στο σχολείο και προτρέπουμε όποιον έχει ανησυχίες να μιλήσει σε κάποιον από τους αστυνομικούς μας».

Το Royal Leamington Spa College ανακοίνωσε ότι τέθηκε σε καθεστώς lockdown ακολουθώντας τις οδηγίες της αστυνομίας, ενώ οι αρχές διεξήγαγαν την έρευνά τους.