Ένα ανατριχιαστικό βίντεο δείχνει τη στιγμή που μια γυναίκα από την Τζόρτζια έπεσε νεκρή από τα πυρά διαρρηκτών, την ώρα που προσπαθούσε να τους εμποδίσει να εισβάλουν στο σπίτι της.

Η 36χρονη, Άννα Σκοτ, εντοπίστηκε από κάμερα ασφαλείας να φτάνει με το τζιπ της στο σπίτι της, στο Ντέκατερ, αργά το βράδυ του Σαββάτου, τη στιγμή που τουλάχιστον τρεις διαρρήκτες προσπαθούσαν να σπάσουν την πόρτα. Η αστυνομία εκτιμά ότι η γυναίκα έτρεξε σπίτι της όταν είδε από την εφαρμογή της κάμερας ότι γινόταν διάρρηξη και τους διέκοψε την ώρα που έμπαιναν, σύμφωνα με το δημοσίευμα της nypost.

Καθώς το αυτοκίνητό της σταμάτησε μπροστά στο σπίτι, ένας από τους δράστες σήκωσε το όπλο του και άνοιξε πυρ. Οι σφαίρες γάζωσαν το όχημα, με τους ληστές να τρέπονται στη συνέχεια σε φυγή, σύμφωνα με τα πλάνα που δημοσίευσε το Fox5 Atlanta, από την κάμερα που κατέγραψε τη δολοφονία.

Λίγο αργότερα, άλλη κάμερα γείτονα κατέγραψε κάποιον να τρέχει να βοηθήσει την τραυματισμένη Σκοτ, η οποία κείτονταν στον δρόμο.

Η αστυνομία εντόπισε τη γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, αλλά δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Το τζιπ της βρέθηκε «σε απόσταση εκατοστών από τη βεράντα του σπιτιού, γεμάτο τρύπες από σφαίρες», όπως ανέφερε η Αστυνομία της κομητείας ΝτεΚαλμπ.

🚨 Homicide Investigation – Public’s Help Needed 🚨DeKalb County Police are asking for the community’s assistance in… Posted by DeKalb County Police Department on Monday, September 22, 2025

«Ήταν πυροβολισμοί… πυροβολισμοί με ταχύ ρυθμό», είπε ένας γείτονας στο τοπικό δίκτυο. Ο Τζερόμ Γουίλις, που γνώριζε τη Σκοτ, τόνισε πως το γεγονός ήταν ιδιαίτερα «σοκαριστικό γιατί αυτή είναι μια ήσυχη γειτονιά».

«Λυπάμαι τόσο πολύ που έφυγε από τη ζωή. Πρέπει να βρουν τον δράστη το συντομότερο δυνατόν, είναι αδιανόητο να σκοτώνεται ένας αθώος άνθρωπος», πρόσθεσε.

Η αστυνομία δεν έχει ακόμη ταυτοποιήσει υπόπτους και δεν έχουν γίνει συλλήψεις.