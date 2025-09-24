Στη Σεούλ άρχισε σήμερα η δίκη της Κιμ Κέον Χι, πρώην πρώτης κυρίας της Νότιας Κορέας και συζύγου του καθαιρεθέντος προέδρου Γιουν Σουκ Γέολ, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες διαφθοράς. Πρόκειται για ιστορική στιγμή, καθώς είναι η πρώτη φορά που και τα δύο μέλη ενός πρώην προεδρικού ζεύγους βρίσκονται ταυτόχρονα ενώπιον της δικαιοσύνης στη χώρα.

Ο πρώην πρόεδρος Γιουν, που αποπέμφθηκε τον Απρίλιο μετά την απόπειρά του στα τέλη του 2024 να επιβάλει στρατιωτικό νόμο, βρίσκεται σε προφυλάκιση από τον Ιούλιο και δικάζεται για κατηγορία εξέγερσης.

Η Κιμ Κέον Χι, η οποία συνελήφθη τον Αύγουστο, αντιμετωπίζει κατηγορίες για χειραγώγηση μετοχών, διαφθορά και παραβίαση της εκλογικής νομοθεσίας. Στη σημερινή δίκη εμφανίστηκε κρατούμενη ενώπιον του δικαστηρίου.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η πρώην πρώτη κυρία φέρεται να διόγκωσε τεχνητά την αξία μετοχών μιας εταιρείας εμπορίας αυτοκινήτων κατά την περίοδο 2009-2012 και να δέχθηκε πολυτελή δώρα κατά τη θητεία της ως πρώτη κυρία (2022-2025).

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από βίντεο που κατέγραψε ένας πάστορας, ο οποίος φέρεται να της προσέφερε μια γυναικεία τσάντα Dior. Το βίντεο διαδόθηκε ευρέως από τα μέσα ενημέρωσης, προκαλώντας δημόσια συζήτηση.

Χθες, Τρίτη, η Χαν Χακ-Τζα Μουν, επικεφαλής της Νοτιοκορεατικής Εκκλησίας της Ενοποίησης, προφυλακίσθηκε κατηγορούμενη για καθοδήγηση της οργάνωσής της σε δωροδοκία της Κιμ με αντάλλαγμα πολιτικές εξυπηρετήσεις.

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι η Εκκλησία της Ενοποίησης φέρεται να έδωσε στην Κιμ δύο τσάντες Chanel, ένα κολιέ Graf και ένα σετ δώρου με κορεατικό τζινσένγκ, συνολικής αξίας περίπου 80 εκατομμυρίων γουόν (περίπου 49.000 ευρώ). Ο συνήγορος της Κιμ δήλωσε ότι η πρώην πρώτη κυρία ουδέποτε έλαβε αυτά τα δώρα.

Επιπλέον, η Κιμ κατηγορείται για ανάμιξη στη διαδικασία επιλογής υποψηφίων βουλευτών του πρώην κόμματος του συζύγου της, του Κόμματος Λαϊκής Εξουσίας (PPP).

Σε περίπτωση καταδίκης για οποιαδήποτε από τις κατηγορίες, η Κιμ Κέον Χι αντιμετωπίζει ποινές που κυμαίνονται από χρηματικά πρόστιμα έως πενταετή φυλάκιση.