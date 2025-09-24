Μία 28χρονη γυναίκα καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη αφού παραδέχθηκε στις 5 Ιουνίου την ενοχή της για σοβαρές κακουργηματικές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων ο βιασμός παιδιού κάτω των 13 ετών και η σεξουαλική διείσδυση με αντικείμενο παιδιού κάτω των 13 ετών.

Η Άννα Γκρέις Λάιχερ καταδικάστηκε στις 16 Σεπτεμβρίου στο Fauquier Circuit Court σε ισόβια κάθειρξη με αναστολή όλων των ετών εκτός από 30 για την πρώτη κατηγορία και ισόβια με αναστολή όλων των ετών εκτός από 20 για τη δεύτερη, με τις ποινές να εκτίονται διαδοχικά, σύμφωνα με την Fauquier Times.

«Συνολικά, η Λάιχερ θα εκτίσει 50 χρόνια, σε συνέχεια ομοσπονδιακής ποινής 40 ετών», δήλωσε το Γραφείο του Σερίφη του Fauquier County, για συνολικό χρόνο κάθειρξης 90 ετών. Το FCSO πρόσθεσε ότι η ανασταλμένη ισόβια ποινή «θα παραμείνει σε ισχύ για το υπόλοιπο της ζωής της», εάν αποφυλακιστεί.

Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη, η Λάιχερ φέρεται να παρήγαγε σεξουαλικά προκλητικά βίντεο και εικόνες δύο διαφορετικών παιδιών που γνώριζε το 2023 και το 2024, και τα οποία ήταν μέλη της οικογένειάς της, σύμφωνα με το Star Exponent, και τα έστειλε στον τότε φίλο της, Ντέιβι Τζόναθαν Σίσκ, 29 ετών.

«Όσο φρικτή και αν ήταν η συμπεριφορά της κ. Λάιχερ, δεν ηγήθηκε της παραγωγής των εικόνων», δήλωσαν οι εισαγγελείς στα έγγραφα του δικαστηρίου. «Ο κ. Σίσκ επέμενε και απαίτησε συνεχώς τις αποκρουστικές εικόνες».

«Χρησιμοποιούσε συνεχώς την κατανόηση της κ. Λάιχερ για τον ανθυγιεινό δεσμό της μαζί του για να κάνει τις απαιτήσεις του – εναλλάσσοντας απειλές ότι θα απέσυρε την αγάπη του (που εκείνη εκτιμούσε υπερβολικά) και απειλές να καταστρέψει τη ζωή της», προσθέτουν τα έγγραφα.

Ο Σίσκ, ο οποίος εργαζόταν ως σωφρονιστικός υπάλληλος, καταδικάστηκε ομοσπονδιακά τον Οκτώβριο του 2024 σε 40 χρόνια φυλάκιση για σεξουαλική εκμετάλλευση και απόπειρα σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιού, καθώς και για κατοχή παιδικής πορνογραφίας, αφού είχε παραδεχθεί την ενοχή του τον Ιούνιο του 2024 στο πλαίσιο συμφωνίας.

Σύμφωνα με έγγραφα του δικαστηρίου που επικαλέστηκε το Γραφείο του Ομοσπονδιακού Εισαγγελέα της Δυτικής Βιρτζίνια, ο Σίσκ χρησιμοποίησε την εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης Telegram, όπου φέρεται να είχε την Λάιχερ να «δημιουργεί βίντεο και φωτογραφίες ανηλίκων σε σεξουαλικά εκμεταλλεύσιμη συμπεριφορά» που στη συνέχεια του έστελνε. «Αυτά τα βίντεο και φωτογραφίες περιλάμβαναν θύματα μόλις τριών ετών», ανέφερε η ανακοίνωση.

Επιπλέον, ο Σίσκ παραδέχθηκε ότι έστειλε 450 δολάρια μέσω Snapchat σε μία 15χρονη που πουλούσε σεξουαλικά βίντεο και εικόνες στο διαδίκτυο, όπου εμφανιζόταν «να συμμετέχει σε σεξουαλική επαφή με άλλο ανήλικο παιδί».

«Ο Ντέιβι Τζόναθαν Σίσκ είναι αναγνωρισμένος παιδόφιλος», δήλωσε ο Ντέρεκ Γκόρντον, υπεύθυνος ειδικός πράκτορας της HSI στην Ουάσινγκτον. «Εκμεταλλεύτηκε τα πιο ευάλωτα μέλη της κοινότητάς μας».

Η Λάιχερ κατηγορήθηκε επίσης σε ομοσπονδιακό επίπεδο για τα εγκλήματά της, παραδεχόμενη την ενοχή της τον Μάιο του 2024 για δύο κατηγορίες σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών. Σε ανακοίνωση του Σεπτεμβρίου 2024, η USAOWV ανακοίνωσε ποινή 40 ετών «ακολουθούμενη από ισόβια εποπτευόμενη αποφυλάκιση για σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών».

Τα έγγραφα του ομοσπονδιακού δικαστηρίου ανέφεραν: «Η Άννα Γκρέις Λάιχερ εμφανίζεται ενώπιον του δικαστηρίου για την επιβολή ποινής, έχοντας παραδεχθεί και αποδεχθεί την ευθύνη για τις σοβαρές παραβάσεις της. Η κ. Λάιχερ αναγνωρίζει τη σοβαρότητα της πράξης της, αντιλαμβάνεται τη ζημιά που προκάλεσε στα παιδιά της και κατανοεί ότι το δικαστήριο είναι υποχρεωμένο να επιβάλει μεγάλη ποινή».

Σε επιστολή προς το ομοσπονδιακό δικαστήριο το 2024, οι γονείς της έγραψαν: «Ενθαρρύναμε την Άννα την πρώτη φορά που μιλήσαμε μαζί της μετά τη σύλληψή της τον Φεβρουάριο ότι ο Κύριος δεν έκανε λάθος όταν την επέλεξε για την οικογένειά μας και πετάξαμε στη Ρωσία για να την υιοθετήσουμε και να την φέρουμε σπίτι. Η ιστορία της ζωής της είναι μακριά από το να έχει ολοκληρωθεί».

Συμπλήρωσαν: «Κύριε Δικαστά, η Άννα και εμείς ζητούμε πραγματικά συγγνώμη για ό,τι έκανε και τη ζημιά που προκάλεσε στα πολύτιμα εγγόνια μας. Είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις συνέπειες των πράξεών της».

Η τελευταία ποινή της Λάιχερ αφορά το επίπεδο της πολιτείας. Σε περίπτωση αποφυλάκισης, οι αρχές της Δυτικής Βιρτζίνια ανακοίνωσαν ότι θα πρέπει να εγγραφεί ως σεξουαλικός παραβάτης για το υπόλοιπο της ζωής της και απαγορεύεται να επικοινωνεί με τα δύο ανήλικα θύματα.