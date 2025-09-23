Ένας άνδρας φέρεται να κρατούσε τέσσερα άτομα φυλακισμένα στο υπόγειο του σπιτιού του στη Νότια Καρολίνα, στις ΗΠΑ, να τα κακοποιούσε και να τους έκλεβε χρήματα -και αποκαλύφθηκε μόνο όταν μία από τις γυναίκες πέθανε από την κακοποίηση, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο 35χρονος Ντόνι Ρέι Μπέρτσφιλντ Τζούνιορ κατηγορείται ότι κρατούσε τους τέσσερις -ένα παντρεμένο ζευγάρι και δύο γυναίκες με τις οποίες είχε σχέση– στο σπίτι του στο Λάνκαστερ, σύμφωνα με ένταλμα που εξασφάλισε η εφημερίδα Courier Post.

Στο σπίτι, όπως μεταδίδει η New York Post, φέρεται να τους χτυπούσε ενώ τους απομόνωνε από τον έξω κόσμο, ελέγχοντας ακόμη και πότε έτρωγαν και πότε χρησιμοποιούσαν την τουαλέτα, σύμφωνα με το ένταλμα.

Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα αφού μία από τις κρατούμενες -η παντρεμένη γυναίκα- πέθανε στις 25 Ιουλίου. Οι ανακριτές ανέφεραν ότι η γυναίκα ήταν νεκρή για μία μέρα, ενώ είχε υποστεί σωματική κακοποίηση και ο κατηγορούμενος της είχε αρνηθεί τροφή και ιατρική φροντίδα.

Στη συνέχεια, βρήκαν τον σύζυγο της νεκρής γυναίκας καθώς και τις άλλες δύο γυναίκες που κρατούνταν, χωρίς να αποκαλύπτουν τις ταυτότητες των τεσσάρων κρατουμένων.

Ο Μπέρτσφιλντ συνελήφθη την 1η Αυγούστου και κατηγορήθηκε για κακοποίηση, παράνομη κράτηση και ενδοοικογενειακή βία. Αργότερα, του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για απάτη και εκμετάλλευση, επειδή φέρεται να χρησιμοποίησε τα χρήματα των κρατουμένων του.

Οι Αρχές περιμένουν την έκθεση παθολογοανατόμου πριν προχωρήσουν σε επιπλέον κατηγορίες, σύμφωνα με το WSOC-TV.

«Είναι ένας αρρωστημένος άνθρωπος», δήλωσε ο γείτονας Ντάριλ Έβανς. «Είναι πραγματικά άρρωστος για να κάνει κάτι τέτοιο».

Η νεκρή γυναίκα και ο σύζυγός της ήταν ευάλωτοι ενήλικες και ο Μπέρτσφιλντ ήταν ο φροντιστής τους, αν και δεν είναι σαφές πώς τους γνώριζε. Οι άλλες δύο γυναίκες φέρεται να είχαν ερωτικές σχέσεις μαζί του, σύμφωνα με τα έγγραφα του δικαστηρίου.

Μία γυναίκα ζούσε μαζί του από τον Σεπτέμβριο του 2024, ενώ η άλλη από το 2015. Δεν είναι σαφές πόσο καιρό ζούσε το ευάλωτο ζευγάρι στο σπίτι.

Τα θύματα, κανένα από τα οποία δεν ταυτοποιήθηκε από την αστυνομία, έβγαιναν από το υπόγειο μόνο όταν τους το επέτρεπε ο Μπέρτσφιλντ, σύμφωνα με τα εντάλματα σύλληψης.

Πέρα από τη σωματική κακοποίηση, κατηγορείται ότι έκλεψε χιλιάδες δολάρια από αυτούς, ξοδεύοντας τουλάχιστον 2.000 δολάρια στο Walmart με την πιστωτική κάρτα του ζευγαριού από το 2021.

Μόνο τους τελευταίους οκτώ μήνες, φέρεται να ξόδεψε σχεδόν 12.000 δολάρια από τον τραπεζικό λογαριασμό του ζευγαριού για να αποπληρώσει τις δικές του πιστωτικές κάρτες.

Μία από τις συντρόφους του Μπέρτσφιλντ ισχυρίστηκε ότι την είχε απειλήσει ότι θα τη σκοτώσει και θα βλάψει την οικογένειά της. Της είχε πει μάλιστα ότι ήξερε πώς να ξεφορτωθεί ένα πτώμα, από προηγούμενες εμπειρίες.

Ο Μπέρτσφιλντ κρατείται στο γραφείο του Σερίφη της κομητείας Λάνκαστερ με εγγύηση 150.000 δολαρίων.