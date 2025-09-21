Σε μία κίνηση που έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε τον διορισμό της Λίντσεϊ Χάλιγκαν, η οποία ήταν μέλος της νομικής του ομάδας, ως επικεφαλής του Ομοσπονδιακού Εισαγγελικού Γραφείου για την Ανατολική Περιφέρεια της Βιρτζίνια.

Η Χάλιγκαν, που αυτή την περίοδο υπηρετεί στο γραφείο της γραμματείας προσωπικού του Λευκού Οίκου, είχε εκπροσωπήσει νομικά τον Τραμπ κατά την πολύκροτη έρευνα για τα διαβαθμισμένα έγγραφα που βρέθηκαν στην κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο. Παρά το γεγονός ότι δεν διαθέτει εμπειρία ως εισαγγελέας, ο Τραμπ υποστήριξε δημόσια ότι πρόκειται για μια «σκληρή, έξυπνη και δίκαιη δικηγόρο», ικανή —όπως είπε— να φέρει «δικαιοσύνη για όλους».

Ο διορισμός της Χάλιγκαν ανακοινώθηκε μέσω σειράς αναρτήσεων του Τραμπ στην προσωπική του πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, όπου υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη εισαγγελία χρειάζεται «έναν σκληρό ομοσπονδιακό εισαγγελέα για να αρχίσουν να κινούνται τα πράγματα». Απέκλεισε δε κάθε σενάριο τοποθέτησης, όπως είπε, ενός «Δημοκρατικά εγκεκριμένου Ρεπουμπλικανού».

Η ανακοίνωση ήρθε μόλις μία ημέρα μετά την παραίτηση του Έρικ Σίμπερτ από τη θέση του προσωρινού επικεφαλής της ίδιας Εισαγγελίας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του αμερικανικού Τύπου (ABC News), ο Σίμπερτ απομακρύνθηκε μετά από έντονες πιέσεις από την πλευρά της ομάδας Τραμπ να ασκήσει ποινική δίωξη κατά της Γενικής Εισαγγελέως της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς, αναφορικά με καταγγελίες περί απάτης σε στεγαστικά δάνεια — κατηγορία για την οποία, ωστόσο, δεν βρέθηκαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία.

Σε ερώτηση δημοσιογράφων για την υπόθεση, ο Τραμπ σχολίασε: «Εμένα μου φαίνεται πολύ ένοχη για κάτι, αλλά δεν ξέρω πραγματικά», προσθέτοντας ότι ήθελε τον Σίμπερτ «εκτός θέσης» επειδή είχε λάβει τη στήριξη των δύο Δημοκρατικών γερουσιαστών της Βιρτζίνια.

Από δικηγόρος ασφαλιστικών υποθέσεων… σε κορυφαίο εισαγγελικό ρόλο

Η Λίντσεϊ Χάλιγκαν, η οποία είναι δικηγόρος με άδεια άσκησης στη Φλόριντα, ξεκίνησε την καριέρα της χειριζόμενη υποθέσεις ασφαλιστικών αποζημιώσεων. Εντάχθηκε στην ομάδα του Τραμπ κατά τη διάρκεια της έρευνας του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την παράνομη κατοχή διαβαθμισμένων εγγράφων, ενώ φέρεται να συμμετείχε ενεργά και σε θέματα πολιτιστικής πολιτικής, καθώς είχε αναλάβει —κατ’ εντολή Τραμπ— την «αντιμετώπιση ριζοσπαστικών ιδεολογιών» στα μουσεία του Ιδρύματος Σμιθσόνιαν.

Σε άλλη ανάρτησή του, ο Τραμπ σημείωσε: «Η Λίντσεϊ στάθηκε στο πλευρό μου στην αντισυνταγματική και αντιαμερικανική έφοδο στο σπίτι μου, στο Μαρ-α-Λάγκο. Είναι πιστή, ατρόμητη και πολεμά ενάντια στην εργαλειοποίηση του δικαστικού μας συστήματος από τον διεφθαρμένο Τζο Μπάιντεν και τους ριζοσπάστες αριστερούς Δημοκρατικούς».

Προσωρινή αλλαγή ηγεσίας στην Εισαγγελία

Το προσωπικό της Εισαγγελίας στην Ανατολική Περιφέρεια της Βιρτζίνια ενημερώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου για την προσωρινή ανάληψη της ηγεσίας από τη Μάγκι Κλίαρι, νέα αξιωματούχο του Ποινικού Τμήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Η τοποθέτηση της Χάλιγκαν αναμένεται να περάσει από τη διαδικασία επίσημης έγκρισης το επόμενο διάστημα.