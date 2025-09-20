Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε την Παρασκευή προεδρικό εκτελεστικό διάταγμα που θεσπίζει μια «χρυσή» κάρτα διαμονής, η οποία θα μπορεί να αποκτηθεί με την καταβολή ενός εκατομμυρίου δολαρίων, με μοντέλο παρόμοιο της «πράσινης κάρτας», δίνοντας τη δυνατότητα στους κατόχους να ζουν και να εργάζονται στις ΗΠΑ.

«Θα είναι τεράστια επιτυχία», προεξόφλησε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους για το νέο σύστημα, που επιτρέπει σε αλλοδαπούς με «εξαίρετες ποιότητες» να αποκτούν τη «χρυσή» κάρτα.