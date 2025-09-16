Βίντεο από βιασμό κρατούμενου από άλλους συγκρατούμενούς του στις φυλακές της Κύπρου δημοσίευσε το Cyprus Times. Το βίντεο περιλαμβάνει πολύ σκληρές εικόνες και, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, αποτελεί ένδειξη ότι οι εν λόγω φυλακές βρίσκονται εκτός ελέγχου, καθώς το υλικό αποκαλύπτει σειρά αδικημάτων που θα έπρεπε να έχουν κινητοποιήσει την Αστυνομία της Κύπρου, τη Διεύθυνση των Φυλακών και το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Το βίντεο, μέρος μόνο του οποίου αποκαλύπτει το Cyprus Times, δείχνει τον κατάδικο που έχει προβεί στην καταγγελία για βιασμό του να είναι γονατισμένος πάνω σε κουβέρτα στο πάτωμα κελιού, με έναν εκ των καταδίκων που κατονομάστηκε ως βιαστής να τον υποχρεώνει σε στοματικό σεξ. Γύρω ακούγονται και σε κάποιες περιπτώσεις φαίνονται άλλοι κατάδικοι, ενώ ένας εξ αυτών καταγράφει τη σκηνή.

Ο κατάδικος που κατήγγειλε ότι υπέστη βιασμό φαίνεται με τα χέρια του σταυρωμένα, πάνω στα πόδια του. Πηγές του Τμήματος Φυλακών που προμήθευσαν το βίντεο στο Cyprus Times, ανέφεραν πως το συμβάν ήταν γνωστό σε δύο στελέχη των φυλακών, αλλά δεν προέβησαν σε καμία απολύτως κίνηση.

Μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες, απειλούσαν το θύμα ότι θα στείλουν το βίντεο σε πρόσωπα του περιβάλλοντός του. Στη συνέχεια το βίντεο κυκλοφόρησε από κινητό σε κινητό εντός των φυλακών, καθώς στα κελιά διακινούνται εκατοντάδες κινητά τηλέφωνα. Το βίντεο ήρθε σε γνώση και στελεχών του προσωπικού των φυλακών χωρίς να γίνει καμία καταγγελία. Την καταγγελία την έκανε αρχικώς συγγενικό πρόσωπο του κατάδικου και στη συνέχεια ο ίδιος.

Το βίντεο αποδεικνύει σειρά ποινικών και πειθαρχικών αδικημάτων. Πέραν του βιασμού, υπάρχει θέμα απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης, εκβιασμού, προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας, παράνομης εισαγωγής και χρήσης κινητών τηλεφώνων, παραβίασης ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Εκρηκτικά, ξύλο και τρύπες σε τοίχους

Η συγκεκριμένη υπόθεση έχει προϊστορία. Όπως καταγγέλθηκε, ο βιασμός συνέβη στην Πτέρυγα 5 της κλειστής φυλακής, στην οποία είχε μεταφερθεί το κατ’ ισχυρισμό θύμα από την πτέρυγα 4. Η απομάκρυνσή του από την πτέρυγα 4 κρίθηκε επιβεβλημένη για λόγους ασφαλείας.

Ο συγκεκριμένος κατάδικος είχε δει άλλον κρατούμενό του να κρύβει αντικείμενα στον προαύλιο χώρο της πτέρυγας και έκανε καταγγελία σε αξιωματικό των φυλακών. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, βρέθηκε ποσότητα εκρηκτικών με φιτίλι, αλλά χωρίς πυροκροτητή, πυρίμαχα γάντια που είχαν αφαιρεθεί από το μαγειρείο των φυλακών και πως μέσα στα γάντια υπήρχε κινητό τηλέφωνο. Ακολούθησαν έρευνες σε κελί ισοβίτη και εντοπίστηκε παρέμβαση στον τοίχο, κάτι που καταδείκνυε σχεδιασμό απόδρασης, αφού η πτέρυγα 4 εφάπτεται της νεκρής ζώνης. Το Τμήμα Φυλακών, μάλιστα, ανακοίνωσε ότι σε τοίχο κελιού βρέθηκαν 14 κινητά τηλέφωνα!

Το θύμα του κατ’ ισχυρισμό βιασμού μεταφέρθηκε επίσης στην πτέρυγα 1Α, όπου ξυλοκοπήθηκε από φίλους του κατάδικου που είχε κρύψει τα παράνομα αντικείμενα στην πτέρυγα 4. Τέλος, από την πτέρυγα 1Α μεταφέρθηκε και πάλι για λόγους ασφαλείας στην πτέρυγα 10Α.

Το θύμα του φερόμενου βιασμού έχει διατελέσει τρόφιμος και σε φυλακές του εξωτερικού, σε χώρα που δεν έχει και την καλύτερη φήμη για τις συνθήκες κράτησης, και, όπως κατήγγειλε, οι συνθήκες στις Κεντρικές Φυλακές της Κύπρου είναι ακόμα χειρότερες.

Τριτοκοσμικές συνθήκες κράτησης

Πληροφορίες αναφέρουν πως για το συμβάν πρόκειται να ζητήσει εξηγήσεις και ενημέρωση η CPT (Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά των Βασανιστηρίων σε χώρους κράτησης). Μέχρι πριν από τρία χρόνια η Κύπρος αποτελούσε, για τη CPT, χώρα πρότυπο για τις συνθήκες κράτησης στις Κεντρικές Φυλακές και πλέον κατρακυλάει και πάλι στον πάτο. Ενδεικτική της κατάστασης είναι η εικόνα που παρουσιάζει γραφείο στελέχους του Τμήματος Φυλακών.

Στον τοίχο υπάρχει κρεμασμένη κοτσίδα από μαλλιά κατάδικου, την οποία του έκοψαν με τη βία, αλλά και δύο γυναικεία εσώρουχα που βρέθηκαν σε κελί βαρυποινίτη. Τα συγκεκριμένα αντικείμενα παρουσιάζονται ως «τρόπαια» και έχουν φωτογραφηθεί από μέλη του προσωπικού, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Επίσης, έχει αυξηθεί η συχνότητα ξυλοδαρμού καταδίκων από άλλους κρατούμενους, είτε για μεταξύ τους διαφορές (κυρίως για ναρκωτικά) είτε μετά από οδηγίες μελών του προσωπικού.