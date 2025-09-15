Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο το μεσημέρι της Δευτέρας (τοπική ώρα).

Στην αμερικανική αντιπροσωπεία συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο ελληνικής καταγωγής επικεφαλής του Γραφείου Επιστήμης και Τεχνολογικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου Μάικλ Κράτσιος και ο πρώην προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Ράινς Πρίμπους

Η πατριαρχική αποστολή αποτελούνταν από τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, τον Μητροπολίτη Λαοδικείας Θεοδώρητο, τον Μητροπολίτη Σηλυβρίας Μάξιμο, τον Μέγα Εκκλησιάρχη και Διευθυντή του Πατριαρχικού Γραφείου πατέρα Αέτιο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο διήρκεσε πάνω από μισή ώρα και πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα φιλική και εγκάρδια ατμόσφαιρα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έδειξε έντονο ενδιαφέρον για τις ποικίλες πρωτοβουλίες και τη διακονία του Οικουμενικού Θρόνου, καθώς και για την καθημερινότητα των Χριστιανών στην Τουρκία.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος συνεχάρη τον Τραμπ για τις πρωτοβουλίες του και τις συνολικές προσπάθειες για την προώθηση της ειρήνης παγκοσμίως, με ιδιαίτερη αναφορά στην κατάσταση στην Ουκρανία. Επιπλέον, οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με την κατάσταση των Χριστιανών στη Μέση Ανατολή.

Στη συζήτηση υπήρξε και αναφορά στην επικείμενη επίσκεψη του Πάπα της Ρώμης Λέοντος ΙΔ’ στην Τουρκία, με σκοπό να τιμηθεί από κοινού με τον Πατριάρχη η 1700ή επέτειος της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου της Νικαίας. Τη συνάντηση παρακολούθησε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, που ανήκει στο Ρωμαιοκαθολικό δόγμα.

Ο Πατριάρχης εξέφρασε επίσης τα συλλυπητήριά του στον πρόεδρο Τραμπ για τη δολοφονία του φίλου και συνεργάτη του, Τσάρλι Κερκ, ευχαριστώντας τον παράλληλα για τη θερμή υποδοχή και το συμβολικό δώρο που του προσέφερε.