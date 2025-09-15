Ο άνδρας που μαχαίρωσε την 23χρονη Ουκρανή πρόσφυγα σε τρένο αποκαλύφθηκε ως μέλος οικογένειας με βαρύ ποινικό παρελθόν. Ο Ντεκάρλος Μπράουν Τζούνιορ, 34 ετών, καριερίστας εγκληματίας και σχιζοφρενής, κατηγορείται ότι επιτέθηκε με μαχαίρι στην Ίρινα Ζαρούτσκα σε τρένο στη Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας. Η υπόθεση προκάλεσε σοκ, καθώς αποκαλύφθηκε ότι τόσο τα αδέλφια όσο και ο πατέρας του έχουν μακρύ και σοβαρό ποινικό ιστορικό. Το εγκληματικό παρελθόν της οικογένειας ήρθε στο φως μέσα από δικαστικά έγγραφα και αστυνομικές αναφορές, αναδεικνύοντας ένα μοτίβο βίας και εγκληματικών πράξεων που εκτείνεται σε δεκαετίες.

Ο αδελφός του δράστη, Στέισι Μπράουν, τον Οκτώβριο του 2012 δολοφόνησε έναν 65χρονο άνδρα και χρησιμοποίησε το τρένο της Σάρλοτ για να διαφύγει από την αστυνομία. Τον Απρίλιο του 2014 δήλωσε ένοχος για ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού, δύο κατηγορίες ένοπλης ληστείας, επίθεση με πρόθεση να σκοτώσει και διάρρηξη οχήματος. Το Γραφείο του Εισαγγελέα της Κομητείας Μεκλενμπεργκ ανακοίνωσε ότι ο Στέισι Μπράουν καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 27 έως 36 ετών. Ωστόσο, ακόμη και μέσα στη φυλακή συνέχισε να παραβαίνει τον νόμο, συγκεντρώνοντας 44 παραβάσεις, που περιλάμβαναν επιθέσεις με φονικό όπλο, πρόκληση πυρκαγιάς, κλοπή περιουσίας και παραβίαση κλειδαριών. Επιπλέον, είχε τεθεί υπό επιτήρηση για καταδίκη το 2010 που σχετιζόταν με απειλές κατά της κυβέρνησης ή επίθεση, σύμφωνα με τα αρχεία φυλακών της Βόρειας Καρολίνας.

Η αδελφή του, Τρέισι Βοντρέα Μπράουν, 33 ετών, διαθέτει επίσης ποινικό μητρώο με πληθώρα αδικημάτων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται κλοπές, συνωμοσία για κακούργημα, κλοπή οχήματος, αντίσταση σε αστυνομικούς, πλημμεληματική κλοπή από καταστήματα, ενώ το 2024 συνελήφθη ξανά για συνωμοσία σε κακούργημα, κλοπή και πλημμεληματική ληστεία.

Ο πατέρας της οικογένειας, Ντεκάρλος Μπράουν Σίνιορ, είχε επίσης απασχολήσει τις αρχές. Είχε συλληφθεί ήδη από το 1990 για διάρρηξη, συνωμοσία για κακούργημα, κλοπή και κατοχή όπλου σε πανεπιστημιακό χώρο.

Ο Ντεκάρλος Μπράουν Τζούνιορ είχε τουλάχιστον 14 προηγούμενες συλλήψεις. Τον Ιανουάριο αφέθηκε ελεύθερος από τη φυλακή με «έγγραφη υπόσχεση εμφάνισης» μετά από κατηγορία για κατάχρηση του συστήματος κλήσης έκτακτης ανάγκης 911, ενώ βρισκόταν σε ψυχικό επεισόδιο. Λίγους μήνες αργότερα, τον Αύγουστο, στον ίδιο σιδηροδρομικό σταθμό που είχε χρησιμοποιήσει ο αδελφός του για να διαφύγει από την αστυνομία, μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την Ίρινα Ζαρούτσκα. Το βίντεο της φρικτής επίθεσης, όπου η νεαρή γυναίκα αιμορραγεί για αρκετά λεπτά χωρίς καμία βοήθεια, κυκλοφόρησε ευρέως στο διαδίκτυο. Στο υλικό ακούγεται ο Μπράουν να λέει: «Έπιασα το λευκό κορίτσι».

Η Γενική Εισαγγελέας Πάμ Μπόντι ανακοίνωσε τις ομοσπονδιακές κατηγορίες που θα αντιμετωπίσει ο δράστης, δηλώνοντας: «Η Ίρινα Ζαρούτσκα ήταν μια νέα γυναίκα που ζούσε το αμερικανικό όνειρο, η φρικτή δολοφονία της είναι άμεσο αποτέλεσμα των αποτυχημένων, επιεικών πολιτικών που βάζουν τους εγκληματίες πάνω από τους αθώους πολίτες». Πρόσθεσε ακόμη: «Θα επιδιώξουμε τη μέγιστη ποινή για αυτήν την ανεπίτρεπτη πράξη βίας, δεν θα ξαναδεί ποτέ το φως της ημέρας ως ελεύθερος άνθρωπος».

Ο Μπράουν Τζούνιορ απέδωσε την ευθύνη για το έγκλημα σε «υλικά» που, όπως υποστήριξε, είχαν τοποθετηθεί στο σώμα του από την κυβέρνηση και τον ανάγκασαν να σκοτώσει τη νεαρή κοπέλα. Η αδελφή του, Τρέισι, αποκάλυψε στον Daily Mail ηχητικό απόσπασμα από τηλεφώνημά του μέσα από τη φυλακή, όπου ακούγεται να λέει: «Δεν είπα ούτε μια λέξη στη γυναίκα. Αυτό είναι τρομακτικό, έτσι δεν είναι; Γιατί να μαχαιρώσει κάποιος κάποιον χωρίς λόγο;». Ο ίδιος ζήτησε από την αστυνομία να ερευνήσει τα «υλικά μέσα στο σώμα του» που, σύμφωνα με τον ίδιο, τον ώθησαν να διαπράξει τη δολοφονία.