Στον πρώην ακροδεξιό πρόεδρο της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρου, επιβλήθηκε χθες, Πέμπτη, ποινή κάθειρξης 27 ετών και τριών μηνών για απόπειρα πραξικοπήματος, κατά τη διάρκεια της ιστορικής του δίκης στο Ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο (STF).

Η ποινή του επιβλήθηκε αφού κρίθηκε ένοχος για την κατηγορία πως συνωμότησε με σκοπό να εξασφαλίσει «την παραμονή του στην εξουσία με αυταρχικό τρόπο», παρά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές από τον κεντροαριστερό διάδοχό του, τον νυν πρόεδρο Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, στις εκλογές του 2022.